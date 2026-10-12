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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.31 WIB

8 Minuman Khas Malang Paling Diburu: Minuman Segar hingga Minuman Hangat Pelengkap Kuliner

Kuliner minuman khas Malang./Magnific/azerbaijan_stockers - Image

Kuliner minuman khas Malang./Magnific/azerbaijan_stockers

JawaPos.com – Minuman khas Malang menjadi bagian penting dari kuliner Malang yang selalu diburu wisatawan saat berlibur ke kota sejuk ini.

Ada minuman segar yang cocok diteguk saat siang terik, sedangkan minuman hangat pas menemani udara dingin di malam hari.

Beberapa di antaranya punya sejarah panjang dan resep turun-temurun, bahkan ada yang hanya bisa dinikmati langsung di kota tersebut.

Dilansir dari laman Traveloka dan gotravelly.com pada Kamis (8/10), berikut daftar lengkap delapan pilihan berikut beserta bahan, rasa, sejarah, dan lokasi penjualnya sebagai panduan kunjungan wisata kamu berikutnya.

1. Fosco

Fosco adalah susu campur cokelat dengan rasa manis dan gurih yang disajikan dingin dalam botol soda, sehingga tampil unik.

Minuman ini hanya tersedia di Depot Hok Lay, depot sederhana yang berdiri sejak 1946 dan juga terkenal dengan lumpianya.

Harganya masih terjangkau, yaitu mulai Rp14.000 per botol, dan paling nikmat diminum saat dingin bersama lumpia pesanan para pengunjung.

2. Es tawon

Es Tawon Kidul Dalem berjualan sejak 1955, dikelola generasi kedua, dan populer di kalangan warga lokal lewat resep warisan.

Editor: Hanny Suwindari
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