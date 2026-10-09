Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Saus Tartar Homemade yang Menggugah Selera

Resep Saus Tartar yang Enak dan Anti Gagal

JawaPos.com – Saus tartar menjadi salah satu pilihan saus pendamping yang populer untuk melengkapi berbagai hidangan. Saus yang dikenal dalam kuliner Eropa ini memiliki tekstur creamy dengan perpaduan rasa gurih dan asam yang menyegarkan.

Biasanya, saus tartar disajikan bersama aneka makanan laut, mulai dari ikan goreng, udang, hingga calamari. Namun, saus ini juga bisa dijadikan pelengkap berbagai hidangan lainnya, termasuk gorengan yang sering dijumpai dalam menu sehari-hari.

Kombinasi mayones, perasan lemon, acar, dan aneka bumbu membuat saus tartar memiliki cita rasa khas yang mampu menambah kenikmatan makanan. Kabar baiknya, saus ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep saus tartar dengan perpaduan rasa manis, asam, dan gurih yang praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Saus Tartar

  • 2–3 sdm air perasan lemon
  • 4 sdm mayones
  • ⅓ siung bawang putih, parut
  • 2 sdt bawang bombai, cincang
  • 1 butir telur rebus
  • 2 buah acar mentimun atau pickles
  • 1 sdt madu
  • ½ sdt kecap Inggris atau Worcestershire sauce
  • 2 sdm daun dill
  • Garam dan merica secukupnya

Cara Membuat Saus Tartar

  1. Siapkan semua bahan. Cincang acar mentimun, bawang bombai, telur rebus, dan daun dill. Parut bawang putih hingga halus agar mudah tercampur dengan bahan lainnya.
  1. Campurkan bahan utama. Masukkan bahan-bahan yang telah dipotong ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan mayones. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
  1. Tambahkan pemanis dan bumbu. Tuangkan madu serta kecap Inggris ke dalam campuran saus. Aduk kembali hingga rasanya menyatu.
  1. Masukkan perasan lemon. Tambahkan air perasan lemon secara bertahap sambil diaduk. Sesuaikan jumlahnya dengan tingkat keasaman yang diinginkan.
  1. Bumbui sesuai selera. Tambahkan garam dan merica secukupnya, lalu aduk hingga semua bahan tercampur sempurna.
  1. Sajikan saus tartar. Setelah seluruh bahan tercampur, saus tartar siap dinikmati sebagai pelengkap ikan goreng, udang, calamari, maupun aneka gorengan favorit.

Tips agar Saus Tartar Lebih Lezat

Agar hasilnya semakin nikmat, cincang acar mentimun dan bawang bombai dengan ukuran kecil sehingga teksturnya menyatu dengan mayones, tetapi tetap memberikan sensasi renyah.

Tambahkan air lemon sedikit demi sedikit supaya rasa asamnya tidak mendominasi. Jika ingin cita rasa yang lebih seimbang, sesuaikan pula takaran madu, garam, dan merica sesuai selera.

Saus tartar sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup di lemari es apabila tidak langsung disajikan. Karena mengandung mayones dan telur rebus, hindari membiarkannya terlalu lama pada suhu ruang.

Itulah resep saus tartar homemade dengan perpaduan rasa manis, asam, dan gurih yang mudah dibuat. Dengan bahan sederhana dan langkah praktis, kamu bisa menghadirkan saus pendamping yang lezat untuk melengkapi berbagai hidangan di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kreasi Kentang Jadi Pizza Lezat, Ini Resep Praktis dengan Keju Mozzarella - Image
Kuliner

Kreasi Kentang Jadi Pizza Lezat, Ini Resep Praktis dengan Keju Mozzarella

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Resep Nasi Kebuli Ayam Rice Cooker, Gurih Rempahnya Bikin Nambah Terus - Image
Kuliner

Resep Nasi Kebuli Ayam Rice Cooker, Gurih Rempahnya Bikin Nambah Terus

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.38 WIB

Resep Golden Nori Chicken Roll, Camilan Ayam yang Cocok Jadi Lauk - Image
Kuliner

Resep Golden Nori Chicken Roll, Camilan Ayam yang Cocok Jadi Lauk

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.09 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore