Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Saus Tartar Homemade yang Menggugah Selera

Resep Saus Tartar yang Enak dan Anti Gagal JawaPos.com – Saus tartar menjadi salah satu pilihan saus pendamping yang populer untuk melengkapi berbagai hidangan. Saus yang dikenal dalam kuliner Eropa ini memiliki tekstur creamy dengan perpaduan rasa gurih dan asam yang menyegarkan. Biasanya, saus tartar disajikan bersama aneka makanan laut, mulai dari ikan goreng, udang, hingga calamari. Namun, saus ini juga bisa dijadikan pelengkap berbagai hidangan lainnya, termasuk gorengan yang sering dijumpai dalam menu sehari-hari. Kombinasi mayones, perasan lemon, acar, dan aneka bumbu membuat saus tartar memiliki cita rasa khas yang mampu menambah kenikmatan makanan. Kabar baiknya, saus ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep saus tartar dengan perpaduan rasa manis, asam, dan gurih yang praktis untuk dicoba di rumah. Baca Juga:Resep Golden Nori Chicken Roll, Camilan Ayam yang Cocok Jadi Lauk Bahan-Bahan Saus Tartar 2–3 sdm air perasan lemon

4 sdm mayones

⅓ siung bawang putih, parut

2 sdt bawang bombai, cincang

1 butir telur rebus

2 buah acar mentimun atau pickles

1 sdt madu

½ sdt kecap Inggris atau Worcestershire sauce

2 sdm daun dill

Garam dan merica secukupnya Cara Membuat Saus Tartar Siapkan semua bahan. Cincang acar mentimun, bawang bombai, telur rebus, dan daun dill. Parut bawang putih hingga halus agar mudah tercampur dengan bahan lainnya. Campurkan bahan utama. Masukkan bahan-bahan yang telah dipotong ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan mayones. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata. Tambahkan pemanis dan bumbu. Tuangkan madu serta kecap Inggris ke dalam campuran saus. Aduk kembali hingga rasanya menyatu. Masukkan perasan lemon. Tambahkan air perasan lemon secara bertahap sambil diaduk. Sesuaikan jumlahnya dengan tingkat keasaman yang diinginkan. Bumbui sesuai selera. Tambahkan garam dan merica secukupnya, lalu aduk hingga semua bahan tercampur sempurna. Sajikan saus tartar. Setelah seluruh bahan tercampur, saus tartar siap dinikmati sebagai pelengkap ikan goreng, udang, calamari, maupun aneka gorengan favorit. Tips agar Saus Tartar Lebih Lezat Agar hasilnya semakin nikmat, cincang acar mentimun dan bawang bombai dengan ukuran kecil sehingga teksturnya menyatu dengan mayones, tetapi tetap memberikan sensasi renyah. Tambahkan air lemon sedikit demi sedikit supaya rasa asamnya tidak mendominasi. Jika ingin cita rasa yang lebih seimbang, sesuaikan pula takaran madu, garam, dan merica sesuai selera. Saus tartar sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup di lemari es apabila tidak langsung disajikan. Karena mengandung mayones dan telur rebus, hindari membiarkannya terlalu lama pada suhu ruang. Itulah resep saus tartar homemade dengan perpaduan rasa manis, asam, dan gurih yang mudah dibuat. Dengan bahan sederhana dan langkah praktis, kamu bisa menghadirkan saus pendamping yang lezat untuk melengkapi berbagai hidangan di rumah.