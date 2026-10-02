Lembut dan Legit, Ini 13 Rekomendasi Bubur Ayam di Surabaya Terenak untuk Sarapan yang Wajib Dicoba

Kuliner bubur ayam di Surabaya./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Kota Surabaya tidak hanya terkenal dengan rawon dan rujak cingur, tetapi juga menyimpan pilihan kuliner bubur ayam yang sangat beragam dan lezat.
Bubur ayam menjadi salah satu menu sarapan paling populer di Surabaya yang digemari berbagai kalangan dari pagi hingga malam hari.
Dari warung bubur ayam legendaris yang telah berdiri puluhan tahun hingga yang baru viral di media sosial, semuanya tersedia di berbagai sudut kota Surabaya.
Dilansir dari laman ACI dan lapispahlawan.co.id pada Jumat (2/10), berikut daftar warung bubur ayam terenak di kota ini yang sayang untuk dilewatkan saat memilih menu kuliner sarapan favorit.
1. Bubur Ayam Bang Rossi
Bubur Ayam Bang Rossi di Jalan Raya Menganti No. 8, Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, menyajikan bubur dengan rasa gurih dan bumbu yang pas, disertai ayam empuk yang nikmat serta sambal pedas yang menggugah selera.
Warung ini buka 24 jam setiap hari sehingga sangat cocok untuk sarapan kapan saja, dengan pilihan topping tambahan seperti sate usus, ati ampela, dan ceker pedas yang membuat sajiannya semakin istimewa.
Sempat viral di media sosial berkat porsinya yang besar dan variasi topping yang lengkap, tempat ini berlokasi juga di Jalan Dharmawangsa No. 81A, Airlangga, Kecamatan Gubeng, buka pukul 06.30–21.30 WIB dengan kisaran harga Rp13.000–Rp20.000 per porsi.
2. Bubur Ayam Mang Endut
Bubur Ayam Mang Endut di Jalan Kedungsari No. 43, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, menyajikan bubur dengan ayam yang sangat empuk dan sambal pedas yang seimbang, dilengkapi kerupuk renyah yang menambah kenikmatan setiap suapannya.
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