5 Rekomendasi Sarapan Khas Purwakarta, dari Soto Legendaris hingga Sate Maranggi

JawaPos.com - Purwakarta memiliki beragam kuliner lokal yang cocok dinikmati pada pagi hari. Mulai dari Soto Sadang dengan kuah kaya rempah, kupat tahu berbumbu kacang, nasi uduk kaki lima, hingga sate maranggi yang terkenal dengan daging berbumbu meresap.

Bagi wisatawan yang sedang berkunjung atau melintasi Purwakarta, berburu sarapan bisa menjadi cara menarik untuk mengenal cita rasa kuliner Sunda. Sejumlah tempat makan juga bisa menjadi pilihan bagi pelancong yang ingin mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bandung, Subang, atau wilayah lain di Jawa Barat.

Waktu berkunjung perlu diperhatikan karena beberapa warung sarapan lebih ramai pada pagi hari. Berikut lima rekomendasi kuliner yang bisa masuk daftar wisata kuliner pagi di Purwakarta.

1. Soto Sadang, Kuliner Legendaris dengan Pilihan Kuah

Soto Sadang menjadi salah satu kuliner yang lekat dengan identitas Purwakarta. Hidangan berkuah ini dikenal dengan racikan rempah dan pilihan isian yang beragam, sehingga cocok untuk mengawali hari sebelum melanjutkan perjalanan.

Kuliner ini dirintis Siti Fatimah, yang akrab disapa Ambu, di kawasan Sadang pada 1974. Seiring waktu, Soto Sadang berkembang menjadi salah satu makanan yang kerap dicari wisatawan ketika berkunjung ke Purwakarta.

Keunikan Soto Sadang terletak pada pilihan kuahnya. Wisatawan bisa memilih kuah santan yang gurih dan lebih kental atau kuah bening dengan rasa kaldu yang lebih ringan. Keduanya menawarkan pengalaman berbeda, bergantung pada selera masing-masing.

Isiannya pun dapat disesuaikan, mulai dari daging sapi, ayam, hingga jeroan seperti babat dan paru. Beberapa pilihan juga menggunakan bagian kaki sapi. Taburan daun bawang, irisan tomat, emping, serta sambal melengkapi semangkuk soto yang disajikan hangat.