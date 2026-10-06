Menikmati 3 Sarapan Legendaris di Rawa Belong, Comfort Food yang Cocok di Lidah Banyak Orang

JawaPos.com - Rawa Belong merupakan salah satu kawasan bersejarah di Jakarta Barat yang memiliki cerita sejak zaman kolonial.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Rawa Belong berasal dari kondisi wilayah pada masa lalu yang berupa rawa-rawa, sebelum akhirnya berkembang menjadi pemukiman penduduk seperti sekarang.

Kawasan ini juga lekat dengan kisah jawara Betawi, si Pitung serta dikenal sebagai salah satu pusat pasar bunga di Jakarta.

Tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya, Rawa Belong juga menyimpan beragam kuliner legendaris yang masih menjadi favorit warga lokal.

Berbagai hidangan khas tersebut menawarkan cita rasa khas sekaligus menghadirkan suasana nostalgia, terutama saat dinikmati sebagai menu sarapan.

Bagi anda yang ingin berburu sarapan lezat di Rawa Belong, berikut rekomendasi tempat makan favorit warga lokal dari kanal Youtube @Melkibajaj yang dikutip pada (4/10).

Nasi Uduk Bang Uwan

Nasi uduk bang uwan adalah menjadi salah satu pilihan menu sarapan yang mengenyangkan di Rawa Belong. Alamat nasi uduk bang uwan berada di Jl. Madrasah I No.26 RT 01/RW04, Sukabumi Jakarta, Kb Jeruk.

Menu utama yang ditawarkan adalah nasi uduk dengan berbagai pilihan lauk. Mulai dari ayam goreng, telur balado, bihun, kerupuk, serta sambal kacang yang khas. Seporsi nasi uduk dengan lauk komplit yang bisa anda pilih sendiri dibanderol dengan harga mulai dari Rp 20.000.

Kupat Sayur Haji Mahmud

Ketupat sayur menjadi salah satu kuliner khas Betawi yang digemari warga Rawa Belong. Salah satu warung ketupat sayur legendaris di Rawa Belong adalah Ketupat Sayur H.Mahmud.