Mengenal Kahvalti Keyfi, Tradisi Sarapan Turki untuk Akhir Pekan

Turkish Morning menawarkan beragam hidangan yang merepresentasikan kekayaan kuliner Turki. (Mustika Pertiwi)

JawaPos.com - Di Turki ada tradisi sarapan yang dikenal kahvalti keyfi. Biasanya dilakukan dengan keluarga pada akhir pekan dengan hidangan kecil dengan kombinasi rasa.

Tradisi kahvalti keyfi dilakukan sebelum minum kopi. Hidangan ini menyuguhkan beragam rasa, tekstur, dan kategori makanan yang beragam. Seperti yang dihadirkan restoran Turkuaz lewat Turkish Morning.

"Kahvalti keyfi berarti menikmati sarapan. Setelah bekerja sepanjang pekan, pada Sabtu atau Minggu, kita duduk bersama keluarga tanpa perlu terburu-buru," ujar Chef-Owner Turkuaz, Sezai Zorlu saat diwawancarai pada Sabtu (17/10).

menjelaskan bahwa budaya sarapan di Turki memiliki tempat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kebiasaan sarapan yang kerap berlangsung singkat, masyarakat Turki dapat meluangkan waktu untuk menikmati hidangan bersama keluarga, terutama pada akhir pekan. Chef Sezai

Menurut Sezai, akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk menikmati makanan sekaligus memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Karena itu, pengalaman bersantap di Turkuaz dirancang agar pengunjung dapat menikmati hidangan dengan santai.

Ragam Hidangan dari Roti hingga Sajian Protein

Program Turkish Morning menawarkan beragam hidangan yang merepresentasikan kekayaan kuliner Turki. Menu yang disajikan mencakup berbagai jenis roti, keju, zaitun, sayuran, selai, madu, hingga hidangan berbahan telur dan daging.

Salah satu hidangan yang menjadi bagian dari pengalaman tersebut adalah simit, roti khas Turki yang dikenal dengan taburan wijen. Selain itu, terdapat roti lavash dan roti lainnya yang dipanggang menggunakan oven kayu.

Sementara itu hidangan pendamping juga menjadi bagian penting dalam sajian sarapan ini. Pengunjung dapat menikmati berbagai jenis keju, selai, madu, salad zaitun, serta sujuk yang dikenal dalam tradisi kuliner Turki.

Ragam hidangan tersebut disajikan untuk memberikan pengalaman bersantap yang lebih lengkap daripada sekadar menyantap satu menu utama. Pengunjung dapat mencicipi berbagai kombinasi rasa dan tekstur dalam satu meja.

Menghadirkan Bahan dan Cita Rasa Autentik Turki

Untuk mempertahankan karakter kuliner Turki, Turkuaz mengandalkan bahan-bahan yang berasal dari berbagai sumber. 70 persen bahan yang digunakan didatangkan dari Turki, sementara 20 persen berasal dari Indonesia, dan 10 persen diproduksi secara internal.

Untuk kebutuhan daging, Turkuaz menggunakan daging impor, termasuk potongan Tajima wagyu. Meski terdapat tantangan dalam menghadirkan bahan pangan impor di Indonesia seperti proses pengiriman, biaya transportasi, perizinan, dan ketersediaan bahan, namun upaya mempertahankan keaslian bahan dinilai penting agar pengalaman bersantap yang ditawarkan tidak sekadar menghadirkan makanan dengan nama Turki tetapi juga memperkenalkan karakter kulinernya.

Sarapan Akhir Pekan dengan Konsep Sepuasnya

Dengan konsep free flow, pengunjung dapat menikmati hidangan yang tersedia dan meminta tambahan sesuai keinginan selama sesi sarapan.

Turkuaz menerapkan harga khusus bagi kelompok usia tertentu. Anak berusia di bawah delapan tahun dapat menikmati program ini secara gratis, sedangkan pengunjung berusia 8-15 tahun memperoleh potongan harga 50 persen. Pengunjung berusia di atas 60 tahun mendapatkan potongan harga 25 persen.

Kebijakan tersebut, menurut Sezai merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman bersantap yang dapat dinikmati bersama keluarga.

Ia ingin pengunjung tidak merasa harus menyelesaikan makanan dengan cepat atau terburu-buru meninggalkan meja. Sebaliknya, waktu sarapan dapat menjadi kesempatan untuk bercengkrama dan menikmati kebersamaan.