Resep Sup Mutiara, Sup Creamy Isi Bakso, Sosis, dan Makaroni

JawaPos.com - Sup menjadi salah satu hidangan yang cocok disantap ketika ingin menikmati makanan berkuah yang hangat dan mengenyangkan. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah sup mutiara dengan isian bakso, sosis, makaroni, serta sayuran.

Resep sup mutiara ini dibagikan oleh akun Instagram @marianesia. Dalam unggahannya, resep Nusantara tersebut dibuat menggunakan casserole dengan lid seamless, tetapi bahan-bahannya tetap sederhana dan mudah ditemukan.

Kuah sup dibuat lebih creamy dengan tambahan susu evaporasi. Sementara itu, margarin, pala, merica, dan kaldu jamur memberikan aroma serta rasa gurih pada kuah. Bakso mutiara dan sosis membuat sup semakin mengenyangkan, sedangkan wortel, kacang polong, dan makaroni melengkapi isinya.

Bahan

2,5 liter air

2 sdm margarin

½ buah bawang bombay

½ sdt pala bubuk

650 gram bakso mutiara

6 buah sosis

2 buah wortel, potong

150 gram makaroni

80 gram kacang polong kalengan

250 ml susu evaporasi

½ sdm garam

1½ sdm gula

2 sdm kaldu jamur

1 sdt merica

Cara Pembuatan

1. Lelehkan margarin dalam casserole atau panci. Tumis bawang bombay hingga harum dan mulai layu.

2. Tambahkan pala bubuk dan merica, lalu aduk sebentar hingga bumbu mengeluarkan aroma.

3. Tuangkan air, kemudian masukkan bakso mutiara, sosis, dan wortel. Masak hingga bahan mulai matang.

4. Masukkan makaroni, lalu masak hingga makaroni matang dan teksturnya sesuai selera.

5. Tambahkan kacang polong kalengan, kemudian aduk hingga tercampur rata.

6. Tuangkan susu evaporasi ke dalam sup. Aduk perlahan agar susu tercampur dengan kuah.

7. Bumbui dengan garam, gula, dan kaldu jamur. Aduk dan masak hingga rasa kuah sesuai selera.

8. Setelah seluruh bahan matang dan kuah terasa gurih, matikan api.

9. Sajikan sup mutiara selagi hangat.

Sup mutiara ini punya kuah gurih dan creamy dengan isian yang cukup lengkap. Bakso mutiara dan sosis memberikan rasa gurih, sementara makaroni membuat teksturnya lebih mengenyangkan.

Tambahan susu evaporasi juga memberikan rasa creamy tanpa membuat kuah terasa terlalu berat. Resep dari @marianesia ini bisa menjadi pilihan menu rumahan untuk dinikmati bersama keluarga, terutama saat ingin menyajikan hidangan berkuah yang hangat dan praktis.