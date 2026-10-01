Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Resep Sup Mutiara, Sup Creamy Isi Bakso, Sosis, dan Makaroni

Potret sup mutiara creamy dan gurih yang cocok dihidangkan saat makan malam. (instagram.com/@marianesia) - Image

Potret sup mutiara creamy dan gurih yang cocok dihidangkan saat makan malam. (instagram.com/@marianesia)

JawaPos.com - Sup menjadi salah satu hidangan yang cocok disantap ketika ingin menikmati makanan berkuah yang hangat dan mengenyangkan. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah sup mutiara dengan isian bakso, sosis, makaroni, serta sayuran.

Resep sup mutiara ini dibagikan oleh akun Instagram @marianesia. Dalam unggahannya, resep Nusantara tersebut dibuat menggunakan casserole dengan lid seamless, tetapi bahan-bahannya tetap sederhana dan mudah ditemukan.

Kuah sup dibuat lebih creamy dengan tambahan susu evaporasi. Sementara itu, margarin, pala, merica, dan kaldu jamur memberikan aroma serta rasa gurih pada kuah. Bakso mutiara dan sosis membuat sup semakin mengenyangkan, sedangkan wortel, kacang polong, dan makaroni melengkapi isinya.

Bahan
2,5 liter air
2 sdm margarin
½ buah bawang bombay
½ sdt pala bubuk
650 gram bakso mutiara
6 buah sosis
2 buah wortel, potong
150 gram makaroni
80 gram kacang polong kalengan
250 ml susu evaporasi
½ sdm garam
1½ sdm gula
2 sdm kaldu jamur
1 sdt merica

Cara Pembuatan
1. Lelehkan margarin dalam casserole atau panci. Tumis bawang bombay hingga harum dan mulai layu.
2. Tambahkan pala bubuk dan merica, lalu aduk sebentar hingga bumbu mengeluarkan aroma.
3. Tuangkan air, kemudian masukkan bakso mutiara, sosis, dan wortel. Masak hingga bahan mulai matang.
4. Masukkan makaroni, lalu masak hingga makaroni matang dan teksturnya sesuai selera.
5. Tambahkan kacang polong kalengan, kemudian aduk hingga tercampur rata.
6. Tuangkan susu evaporasi ke dalam sup. Aduk perlahan agar susu tercampur dengan kuah.
7. Bumbui dengan garam, gula, dan kaldu jamur. Aduk dan masak hingga rasa kuah sesuai selera.
8. Setelah seluruh bahan matang dan kuah terasa gurih, matikan api.
9. Sajikan sup mutiara selagi hangat.

Sup mutiara ini punya kuah gurih dan creamy dengan isian yang cukup lengkap. Bakso mutiara dan sosis memberikan rasa gurih, sementara makaroni membuat teksturnya lebih mengenyangkan.

Tambahan susu evaporasi juga memberikan rasa creamy tanpa membuat kuah terasa terlalu berat. Resep dari @marianesia ini bisa menjadi pilihan menu rumahan untuk dinikmati bersama keluarga, terutama saat ingin menyajikan hidangan berkuah yang hangat dan praktis.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Sup Ayam Apel Tanpa Air, Gurih dan Hangat untuk Menu Rumahan - Image
Kuliner

Resep Sup Ayam Apel Tanpa Air, Gurih dan Hangat untuk Menu Rumahan

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.26 WIB

Resep Sambal Iris Terawang, Pedas Kriuk dan Wangi Terasi - Image
Kuliner

Resep Sambal Iris Terawang, Pedas Kriuk dan Wangi Terasi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Resep Potato Bread Roll, Camilan Kentang Isi Sosis dan Mozzarella - Image
Kuliner

Resep Potato Bread Roll, Camilan Kentang Isi Sosis dan Mozzarella

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore