Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.44 WIB

Resep Tahu Goreng Kres-kres, Renyah dengan Lapisan Tepung Berempah

Potret tahu goreng kres-kres yang cocok untuk camilan di rumah. (instagram.com/@lafancy_foods) - Image

Potret tahu goreng kres-kres yang cocok untuk camilan di rumah. (instagram.com/@lafancy_foods)

JawaPos.com - Tahu goreng menjadi salah satu camilan sederhana yang mudah ditemukan dan dibuat di rumah. Namun, dengan teknik dan campuran tepung yang tepat, tahu putih biasa bisa memiliki lapisan luar yang renyah dan kres-kres saat digigit.

Resep tahu goreng kres-kres ini dibagikan oleh akun Instagram @lafancy_foods. Rahasia kerenyahan tahu dalam resep ini terletak pada adonan pelapis yang dituangkan beberapa kali saat tahu sedang digoreng.

Adonan tersebut terdiri dari tepung terigu dan tapioka yang diberi tambahan baking powder, merica putih, garam laut, garlic powder, serta onion powder. Setelah tahu terlapisi adonan, proses penuangan tepung diulangi hingga tiga kali agar lapisan luarnya semakin renyah.

Bahan
1 papan tahu putih, potong menjadi 12 

Bahan pelapis:
80 gram tepung terigu protein sedang
30 gram tepung tapioka
1 sdt baking powder
½ sdt merica putih
1 sdt garam laut
½ sdm garlic powder
½ sdm onion powder
550 ml air

Cara Pembuatan
1. Masukkan tepung terigu, tepung tapioka, baking powder, merica putih, garam laut, garlic powder, dan onion powder ke dalam wadah.
2. Tuangkan air, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi adonan pelapis yang rata.
3. Celupkan potongan tahu ke dalam campuran tepung hingga seluruh permukaannya terlapisi.
4. Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup, lalu goreng tahu hingga sedikit kecokelatan dan tahu mulai mengambang.
5. Tuangkan adonan tepung ke atas tahu secara merata. Aduk tahu ketika suara air dalam minyak sudah tidak terdengar, kemudian lanjutkan mengaduk hingga tepung menyelimuti tahu.
6. Ketika lapisan luar mulai kering, tuangkan kembali adonan tepung ke atas tahu. Ulangi proses ini hingga tiga kali agar terbentuk lapisan yang lebih tebal dan renyah.
7. Setelah lapisan tepung berubah menjadi kuning kecokelatan dan terlihat kering, angkat tahu.
8. Tiriskan tahu hingga minyak berlebih berkurang, kemudian sajikan selagi hangat.

Tahu goreng kres-kres ini bisa menjadi pilihan camilan sederhana ketika ingin menikmati tahu dengan tekstur yang lebih renyah. Perpaduan tepung terigu dan tapioka membantu menghasilkan lapisan luar yang garing, sementara garlic powder dan onion powder memberikan aroma serta rasa gurih.

Teknik menuangkan adonan tepung secara bertahap hingga tiga kali menjadi bagian penting dalam resep dari @lafancy_foods ini. Dengan bahan yang relatif sederhana dan mudah ditemukan, tahu putih bisa diolah menjadi camilan renyah untuk teman makan atau disantap langsung dengan sambal favorit.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Pepes Tahu Telur Tanpa Minyak, Gurih dan Tinggi Protein - Image
Kuliner

Resep Pepes Tahu Telur Tanpa Minyak, Gurih dan Tinggi Protein

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.37 WIB

Resep Creamy Tofu Udon, Udon Gurih dengan Saus Tofu Lembut - Image
Kuliner

Resep Creamy Tofu Udon, Udon Gurih dengan Saus Tofu Lembut

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.34 WIB

Resep Sup Mutiara, Sup Creamy Isi Bakso, Sosis, dan Makaroni - Image
Kuliner

Resep Sup Mutiara, Sup Creamy Isi Bakso, Sosis, dan Makaroni

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore