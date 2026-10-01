Resep Tahu Goreng Kres-kres, Renyah dengan Lapisan Tepung Berempah

Potret tahu goreng kres-kres yang cocok untuk camilan di rumah. (instagram.com/@lafancy_foods)
JawaPos.com - Tahu goreng menjadi salah satu camilan sederhana yang mudah ditemukan dan dibuat di rumah. Namun, dengan teknik dan campuran tepung yang tepat, tahu putih biasa bisa memiliki lapisan luar yang renyah dan kres-kres saat digigit.
Resep tahu goreng kres-kres ini dibagikan oleh akun Instagram @lafancy_foods. Rahasia kerenyahan tahu dalam resep ini terletak pada adonan pelapis yang dituangkan beberapa kali saat tahu sedang digoreng.
Adonan tersebut terdiri dari tepung terigu dan tapioka yang diberi tambahan baking powder, merica putih, garam laut, garlic powder, serta onion powder. Setelah tahu terlapisi adonan, proses penuangan tepung diulangi hingga tiga kali agar lapisan luarnya semakin renyah.
Bahan
1 papan tahu putih, potong menjadi 12
Bahan pelapis:
80 gram tepung terigu protein sedang
30 gram tepung tapioka
1 sdt baking powder
½ sdt merica putih
1 sdt garam laut
½ sdm garlic powder
½ sdm onion powder
550 ml air
Cara Pembuatan
1. Masukkan tepung terigu, tepung tapioka, baking powder, merica putih, garam laut, garlic powder, dan onion powder ke dalam wadah.
2. Tuangkan air, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi adonan pelapis yang rata.
3. Celupkan potongan tahu ke dalam campuran tepung hingga seluruh permukaannya terlapisi.
4. Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup, lalu goreng tahu hingga sedikit kecokelatan dan tahu mulai mengambang.
5. Tuangkan adonan tepung ke atas tahu secara merata. Aduk tahu ketika suara air dalam minyak sudah tidak terdengar, kemudian lanjutkan mengaduk hingga tepung menyelimuti tahu.
6. Ketika lapisan luar mulai kering, tuangkan kembali adonan tepung ke atas tahu. Ulangi proses ini hingga tiga kali agar terbentuk lapisan yang lebih tebal dan renyah.
7. Setelah lapisan tepung berubah menjadi kuning kecokelatan dan terlihat kering, angkat tahu.
8. Tiriskan tahu hingga minyak berlebih berkurang, kemudian sajikan selagi hangat.
Tahu goreng kres-kres ini bisa menjadi pilihan camilan sederhana ketika ingin menikmati tahu dengan tekstur yang lebih renyah. Perpaduan tepung terigu dan tapioka membantu menghasilkan lapisan luar yang garing, sementara garlic powder dan onion powder memberikan aroma serta rasa gurih.
Teknik menuangkan adonan tepung secara bertahap hingga tiga kali menjadi bagian penting dalam resep dari @lafancy_foods ini. Dengan bahan yang relatif sederhana dan mudah ditemukan, tahu putih bisa diolah menjadi camilan renyah untuk teman makan atau disantap langsung dengan sambal favorit.
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