Resep Pepes Tahu Telur Tanpa Minyak, Gurih dan Tinggi Protein

JawaPos.com - Tahu dan telur bisa diolah menjadi menu sederhana yang tetap terasa gurih meski dibuat tanpa minyak. Salah satunya adalah pepes tahu telur dengan tambahan jamur tiram, daun kemangi, dan bumbu rempah yang membuat rasanya semakin harum.

Resep pepes tahu telur ini dibagikan oleh akun Instagram @elainehanafi. Dalam unggahannya, olahan ini disebut sebagai salah satu menu tanpa minyak yang tetap enak dan mudah dibuat di rumah.

Selain menggunakan tahu dan telur sebagai bahan utama, pepes ini juga dilengkapi jamur tiram yang memberikan tekstur berbeda. Daun kemangi, serai, daun jeruk, daun salam, dan tomat turut ditambahkan agar aroma serta rasa pepes semakin kaya.

Bumbu yang digunakan juga cukup beragam, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, jahe, kunyit, ketumbar, kemiri, hingga terasi. Bumbu tersebut disangrai terlebih dahulu sebelum dihaluskan sehingga aromanya lebih keluar tanpa perlu ditumis menggunakan minyak.

Bahan:

Bahan utama:

500 gram tahu

3 butir telur

1 butir putih telur

Segenggam daun kemangi

Bumbu sangrai:

10 siung bawang merah, potong menjadi 3 bagian

7 siung bawang putih, potong menjadi 3 bagian

15 buah cabai keriting, potong menjadi 3 bagian

1 cm jahe

1 cm kunyit

1/2 sendok teh ketumbar

1 sendok teh gula

2 butir kemiri

Air secukupnya

1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk

1/3 sendok teh garam

1/2 sendok teh terasi bakar

1 cm kencur, jika suka

Bahan jamur:

Jamur tiram, suwir-suwir

1/4 sendok teh garam

Air mendidih secukupnya

Bahan tambahan:

3 batang serai, potong sekitar 5 cm

6 lembar daun jeruk

3 lembar daun salam

2 buah tomat, potong kotak

Cabai rawit utuh, jika suka

Daun bawang, iris, jika suka

Cara Pembuatan:

1. Suwir-suwir jamur tiram, kemudian rendam dengan air mendidih dan tambahkan garam. Diamkan selama 15 menit, lalu tiriskan.

2. Sangrai bawang merah, bawang putih, cabai keriting, jahe, kunyit, ketumbar, gula, kemiri, dan kencur jika digunakan hingga aromanya harum.

3. Haluskan bumbu sangrai bersama kaldu ayam bubuk, garam, dan terasi bakar. Tambahkan sedikit air jika diperlukan, tetapi jangan terlalu banyak agar adonan pepes tidak terlalu berair.

4. Hancurkan tahu dalam wadah, kemudian campurkan dengan telur dan putih telur. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

5. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, jamur tiram, dan daun kemangi. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur.

6. Siapkan wadah atau bungkus pepes, kemudian masukkan adonan tahu dan telur secukupnya.

7. Tambahkan serai, daun jeruk, daun salam, tomat, cabai rawit utuh, dan daun bawang jika suka.

8. Kukus pepes hingga adonan matang dan teksturnya set.

9. Angkat dan sajikan pepes tahu telur selagi hangat.

Pepes tahu telur ini bisa menjadi pilihan ketika ingin mengolah tahu dan telur dengan cara yang berbeda. Bumbu rempah yang disangrai memberikan aroma kuat, sementara jamur tiram dan kemangi membuat teksturnya lebih beragam.

Menurut @elainehanafi, tambahan putih telur digunakan untuk meningkatkan kandungan protein. Ia juga menyarankan agar bumbu tidak diberi terlalu banyak air atau lebih baik diulek supaya hasil pepes tidak terlalu berair.