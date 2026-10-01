Resep Clear Soup Tahu Ala HokBen, Kuah Bening Gurih dan Praktis

Potret clear soup tahu ala HokBen dengan kuah bening. (instagram.com/@mutiaraahati)
JawaPos.com - Clear soup menjadi salah satu menu pendamping yang cocok disantap bersama berbagai hidangan utama. Kuahnya yang bening dengan rasa gurih ringan juga bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati makanan berkuah yang praktis dibuat di rumah.
Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah clear soup tahu ala HokBen. Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @mutiaraahati dengan bahan yang sederhana, mulai dari tahu, bawang putih, daun bawang, hingga bumbu seperti homemade dashi dan kecap asin.
Rasa gurih pada sup berasal dari perpaduan homemade dashi dan kaldu jamur. Sementara itu, minyak wijen yang digunakan untuk menumis bawang putih memberikan aroma khas yang membuat kuahnya terasa semakin harum.
Tahu yang dimasukkan ke dalam kuah juga membuat sup lebih mengenyangkan. Dengan bahan yang mudah ditemukan, clear soup ini bisa menjadi pilihan menu rumahan saat ingin membuat hidangan berkuah tanpa proses yang rumit.
Bahan:
3 buah tahu
3 siung bawang putih
1 sendok makan minyak wijen
Air secukupnya
2 sendok teh homemade dashi
1 sendok teh kaldu jamur
2 sendok teh kecap asin
Daun bawang secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Potong tahu menjadi beberapa bagian sesuai selera agar lebih mudah disantap.
2. Cincang atau iris bawang putih. Panaskan minyak wijen, kemudian tumis bawang putih hingga harum.
3. Tuangkan air secukupnya ke dalam panci. Aduk dan masak hingga kuah mulai panas.
4. Tambahkan homemade dashi, kaldu jamur, dan kecap asin. Aduk hingga seluruh bumbu larut dan tercampur rata.
5. Masukkan potongan tahu ke dalam kuah, kemudian masak hingga tahu cukup panas dan bumbu menyatu dengan kuah.
6. Tambahkan irisan daun bawang menjelang sup disajikan.
7. Angkat clear soup tahu dan sajikan selagi hangat.
Clear soup tahu ala HokBen ini bisa menjadi pilihan sederhana untuk melengkapi menu makan di rumah. Kuah bening dengan rasa gurih dan aroma minyak wijen membuatnya terasa ringan tetapi tetap nikmat.
Jika ingin membuat menu berkuah dengan bahan yang tidak terlalu banyak, resep dari @mutiaraahati ini bisa dicoba. Tahu, bawang putih, dan beberapa bumbu sudah cukup untuk menghasilkan sup hangat yang praktis disantap kapan saja.
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