Resep Sambal Iris Terawang, Pedas Kriuk dan Wangi Terasi

Potret sambal iris terawang atau terasi bawang yang kering dan cocok jadi pelengkap makan. (instagram.com/@hildansl)
JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap yang bisa membuat makanan sederhana terasa semakin nikmat. Jika biasanya sambal dibuat dengan cara diulek, kali ini ada kreasi sambal iris terawang yang menawarkan tekstur lebih kriuk dengan aroma terasi yang harum.
Resep sambal iris terawang ini dibagikan oleh akun Instagram @hildansl. Dalam unggahannya, sambal ini disebut memiliki perpaduan rasa pedas, kriuk, gurih, dan wangi terasi yang cocok dijadikan stok untuk teman makan.
Bahan utamanya terdiri dari bawang merah dan cabai rawit merah dalam jumlah cukup banyak. Bawang merah yang diiris kemudian diberi tepung beras dan garam untuk membantu menghasilkan tekstur yang renyah.
Selain cabai dan bawang merah, resep ini juga menggunakan daun jeruk dan terasi udang bubuk. Perpaduan keduanya memberikan aroma yang khas sehingga sambal terasa semakin gurih dan wangi saat disantap bersama nasi atau berbagai lauk.
Bahan:
450 gram bawang merah, iris
3 sendok makan tepung beras
1 sendok teh garam
350 gram cabai rawit merah
30 lembar daun jeruk
1 sachet terasi udang bubuk
Cara Pembuatan:
1. Iris tipis bawang merah, kemudian campurkan dengan tepung beras dan garam. Aduk hingga seluruh irisan bawang terlapisi secara merata.
2. Siapkan cabai rawit merah dan iris sesuai selera.
3. Iris tipis daun jeruk agar aromanya lebih mudah menyatu dengan bahan sambal.
4. Masak bawang merah yang sudah diberi tepung beras hingga teksturnya renyah dan kriuk. Angkat dan tiriskan.
5. Siapkan cabai rawit merah dan daun jeruk, kemudian masak hingga matang dan aromanya keluar.
6. Tambahkan terasi udang bubuk, lalu aduk hingga tercampur merata dengan cabai dan daun jeruk.
7. Masukkan bawang merah yang sudah renyah, kemudian aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur.
8. Koreksi rasa dan pastikan tekstur bawang tetap renyah sebelum sambal disimpan atau disajikan.
Sambal iris terawang bisa menjadi pilihan untuk membuat stok pelengkap makanan di rumah. Tekstur bawang merah yang kriuk berpadu dengan pedasnya cabai rawit, aroma daun jeruk, serta rasa gurih dari terasi.
Dikutip dari Instagram @hildansl, sambal ini bahkan disebut bisa habis hanya dalam waktu seminggu meski awalnya dibuat sebagai stok teman makan. Sajikan bersama nasi hangat dan lauk favorit untuk menambah selera makan.
***
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022