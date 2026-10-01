Resep Sambal Iris Terawang, Pedas Kriuk dan Wangi Terasi

JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap yang bisa membuat makanan sederhana terasa semakin nikmat. Jika biasanya sambal dibuat dengan cara diulek, kali ini ada kreasi sambal iris terawang yang menawarkan tekstur lebih kriuk dengan aroma terasi yang harum.

Resep sambal iris terawang ini dibagikan oleh akun Instagram @hildansl. Dalam unggahannya, sambal ini disebut memiliki perpaduan rasa pedas, kriuk, gurih, dan wangi terasi yang cocok dijadikan stok untuk teman makan.

Bahan utamanya terdiri dari bawang merah dan cabai rawit merah dalam jumlah cukup banyak. Bawang merah yang diiris kemudian diberi tepung beras dan garam untuk membantu menghasilkan tekstur yang renyah.

Selain cabai dan bawang merah, resep ini juga menggunakan daun jeruk dan terasi udang bubuk. Perpaduan keduanya memberikan aroma yang khas sehingga sambal terasa semakin gurih dan wangi saat disantap bersama nasi atau berbagai lauk.

Bahan:

450 gram bawang merah, iris

3 sendok makan tepung beras

1 sendok teh garam

350 gram cabai rawit merah

30 lembar daun jeruk

1 sachet terasi udang bubuk

Cara Pembuatan:

1. Iris tipis bawang merah, kemudian campurkan dengan tepung beras dan garam. Aduk hingga seluruh irisan bawang terlapisi secara merata.

2. Siapkan cabai rawit merah dan iris sesuai selera.

3. Iris tipis daun jeruk agar aromanya lebih mudah menyatu dengan bahan sambal.

4. Masak bawang merah yang sudah diberi tepung beras hingga teksturnya renyah dan kriuk. Angkat dan tiriskan.

5. Siapkan cabai rawit merah dan daun jeruk, kemudian masak hingga matang dan aromanya keluar.

6. Tambahkan terasi udang bubuk, lalu aduk hingga tercampur merata dengan cabai dan daun jeruk.

7. Masukkan bawang merah yang sudah renyah, kemudian aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur.

8. Koreksi rasa dan pastikan tekstur bawang tetap renyah sebelum sambal disimpan atau disajikan.

Sambal iris terawang bisa menjadi pilihan untuk membuat stok pelengkap makanan di rumah. Tekstur bawang merah yang kriuk berpadu dengan pedasnya cabai rawit, aroma daun jeruk, serta rasa gurih dari terasi.

Dikutip dari Instagram @hildansl, sambal ini bahkan disebut bisa habis hanya dalam waktu seminggu meski awalnya dibuat sebagai stok teman makan. Sajikan bersama nasi hangat dan lauk favorit untuk menambah selera makan.