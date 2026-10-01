Resep Tempe Sambal Matah, Renyah dan Segar dengan Olive Oil

JawaPos.com - Tempe menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai menu rumahan. Kali ini, tempe yang dimasak hingga renyah dipadukan dengan sambal matah yang segar, pedas, dan aromatik sehingga menghasilkan lauk sederhana dengan rasa yang lebih berani.

Resep tempe sambal matah ini dibagikan oleh akun Instagram @olivoila_id. Tempe dipotong dadu kemudian dimasak menggunakan olive oil hingga renyah. Setelah itu, tempe disajikan bersama sambal matah yang dibuat dari bawang merah, cabai rawit, serai, dan daun jeruk.

Perpaduan tempe yang gurih dengan sambal matah memberikan kontras rasa dan tekstur dalam satu hidangan. Tambahan jeruk limau juga membuat sambal terasa lebih segar sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Bahan

Tempe:

200 gram tempe, potong dadu

2 sdm olive oil untuk menggoreng atau pan fry

Garam secukupnya

Sambal matah:

5 siung bawang merah, iris tipis

8 buah cabai rawit atau sesuai selera, iris

1 batang serai, ambil bagian putih, iris tipis

3 lembar daun jeruk, iris tipis

½ sdt garam

½ sdt gula

1 buah jeruk limau

3 sdm olive oil

Cara Pembuatan

1. Potong tempe menjadi bentuk dadu dengan ukuran sesuai selera. Taburi sedikit garam dan ratakan pada permukaan tempe.

2. Panaskan 2 sdm olive oil dalam wajan. Masukkan potongan tempe, kemudian masak atau pan fry hingga permukaannya renyah dan berwarna kecokelatan.

3. Setelah tempe matang, angkat dan sisihkan.

4. Untuk membuat sambal matah, campurkan bawang merah, cabai rawit, serai, dan daun jeruk yang sudah diiris tipis dalam sebuah wadah.

5. Tambahkan garam dan gula, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

6. Panaskan 3 sdm olive oil, kemudian tuangkan ke dalam campuran sambal matah. Aduk kembali hingga bahan tercampur.

7. Peras jeruk limau ke dalam sambal matah, lalu aduk hingga rata. Koreksi rasa sesuai selera.

8. Sajikan tempe yang sudah renyah bersama sambal matah. Nikmati selagi hangat dengan nasi putih.

Tempe sambal matah bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam. Tempe yang renyah berpadu dengan sambal matah yang pedas, segar, dan harum dari serai serta daun jeruk.

Perasan jeruk limau memberikan sentuhan asam yang membuat sambal semakin segar. Dengan bahan yang mudah ditemukan, resep dari @olivoila_id ini bisa menjadi alternatif olahan tempe ketika ingin membuat lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera.