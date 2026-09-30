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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 30 September 2026 | 23.26 WIB

Anti Ribet! Resep Telur Ceplok Kecap yang Cocok Jadi Lauk Andalan di Rumah

Resep Telur Ceplok Kecap yang Enak dan Ekonomis - Image

Resep Telur Ceplok Kecap yang Enak dan Ekonomis

JawaPos.com – Telur ceplok merupakan salah satu pilihan lauk praktis yang bisa dibuat dalam waktu singkat. Meski sederhana, telur bisa terasa jauh lebih istimewa jika dipadukan dengan bumbu kecap yang gurih, manis, dan sedikit pedas.

Dengan bahan yang mudah ditemukan di dapur, telur ceplok dapat diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Bumbu bawang dan cabai yang ditumis kemudian dimasak bersama kecap membuat cita rasanya semakin kaya dan cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep telur ceplok kecap berikut bisa menjadi pilihan. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat telur ceplok kecap yang praktis dan ekonomis.

Bahan-bahan

  • 8 butir telur

  • 10 siung bawang merah

  • 5 siung bawang putih

  • 3 buah cabai merah besar

  • 10 buah cabai rawit

  • Kecap manis secukupnya

  • Garam secukupnya

  • Penyedap rasa secukupnya

  • Minyak goreng secukupnya

  • Air secukupnya

    • Cara Membuat

    1. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian ceplok telur satu per satu hingga matang sesuai selera. Angkat dan sisihkan.

  • Iris bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Cabai rawit dapat dibiarkan utuh.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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