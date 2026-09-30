Anti Ribet! Resep Telur Ceplok Kecap yang Cocok Jadi Lauk Andalan di Rumah

JawaPos.com – Telur ceplok merupakan salah satu pilihan lauk praktis yang bisa dibuat dalam waktu singkat. Meski sederhana, telur bisa terasa jauh lebih istimewa jika dipadukan dengan bumbu kecap yang gurih, manis, dan sedikit pedas.

Dengan bahan yang mudah ditemukan di dapur, telur ceplok dapat diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Bumbu bawang dan cabai yang ditumis kemudian dimasak bersama kecap membuat cita rasanya semakin kaya dan cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep telur ceplok kecap berikut bisa menjadi pilihan. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat telur ceplok kecap yang praktis dan ekonomis.

Bahan-bahan 8 butir telur

10 siung bawang merah

5 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

10 buah cabai rawit

Kecap manis secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Air secukupnya

Cara Membuat Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian ceplok telur satu per satu hingga matang sesuai selera. Angkat dan sisihkan.