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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.19 WIB

Masak Sendiri di Rumah! Resep Empal Ayam Manis Gurih, Lengkap dengan Sambal

Resep Empal Ayam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Empal Ayam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Empal ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah membuat olahan ayam ini cocok disantap bersama nasi hangat dan sambal.

Selain rasanya yang lezat, bahan untuk membuat empal ayam juga relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Proses memasaknya memang membutuhkan beberapa tahap, tetapi hasil akhirnya sebanding dengan cita rasa yang didapat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep empal ayam lengkap dengan sambal pedas yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan Empal Ayam

  • 1 kg dada ayam fillet

  • 1 sdt asam jawa

  • 65 ml santan

  • 4 sdm gula merah

  • 1 sdm kecap manis

  • 2 sdm minyak

  • 700 ml air

  • 2 sdt garam

  • 2 sdt kaldu ayam bubuk

  • 1 sdt penyedap

  • 1 sdm gula pasir

  • ¼ sdt merica

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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