Masak Sendiri di Rumah! Resep Empal Ayam Manis Gurih, Lengkap dengan Sambal

JawaPos.com – Empal ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah membuat olahan ayam ini cocok disantap bersama nasi hangat dan sambal.

Selain rasanya yang lezat, bahan untuk membuat empal ayam juga relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Proses memasaknya memang membutuhkan beberapa tahap, tetapi hasil akhirnya sebanding dengan cita rasa yang didapat.