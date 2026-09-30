Resep Egg Tofu Pie, Sarapan Sat-set Tinggi Protein

JawaPos.com - Sarapan tidak harus selalu berupa nasi atau roti. Jika ingin mencoba menu yang praktis tetapi tetap mengenyangkan, egg tofu pie bisa menjadi pilihan dengan bahan sederhana yang mudah ditemukan.

Resep egg tofu pie ini dibagikan oleh akun Instagram @idyangladis. Sesuai namanya, menu ini memadukan telur dan tahu sebagai bahan utama yang dimasukkan ke dalam kulit kebab, kemudian dilengkapi bayam dan tomat cherry.

Cara membuatnya juga cukup sat-set karena semua bahan utama tinggal dicampurkan sebelum dimasukkan ke dalam kulit kebab. Setelah itu, egg tofu pie cukup dimasak menggunakan oven atau air fryer hingga bagian tengahnya matang dan tidak lagi basah.

Selain praktis, menu ini juga disebut memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Menurut estimasi akun @idyangladis, satu resep yang menghasilkan dua porsi mengandung sekitar 370-450 kalori dan 30-33 gram protein per porsi.

Bahan

6 butir telur

3 buah tahu putih, parut atau hancurkan

70 gram bayam, potong-potong

6 buah tomat cherry

2 lembar kulit kebab

Paprika bubuk secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Garam secukupnya

Cara Pembuatan

1. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian kocok hingga tercampur.

2. Masukkan tahu putih yang sudah diparut atau dihancurkan. Tambahkan paprika bubuk, bawang putih bubuk, kaldu jamur, dan garam. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

3. Siapkan wadah tahan panas, kemudian letakkan dua lembar kulit kebab di dalamnya. Bentuk kulit kebab mengikuti sisi wadah hingga menyerupai kulit pie.

4. Tuangkan campuran telur dan tahu ke dalam kulit kebab.

5. Tambahkan potongan bayam dan tomat cherry di bagian atas adonan.

6. Masak menggunakan oven atau air fryer pada suhu 170 derajat Celsius selama sekitar 30 menit. Jika menggunakan oven, lakukan pemanasan terlebih dahulu selama sekitar 5 menit.

7. Cek bagian tengah egg tofu pie menggunakan tusuk. Jika tidak ada adonan basah yang menempel, tandanya pie sudah matang.

8. Angkat dan potong menjadi dua bagian untuk disajikan.