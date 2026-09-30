Resep Tumis Terong Tuna Pedas, Praktis untuk Menu Keluarga

JawaPos.com - Terong ungu bisa diolah menjadi berbagai macam lauk rumahan dengan bumbu yang sederhana. Kali ini, terong dipadukan dengan tuna kaleng dan bumbu cabai sehingga menghasilkan hidangan gurih, pedas, dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep tumis terong tuna pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @etira.indonesia. Perpaduan tuna dengan terong yang lembut membuat hidangan ini bisa menjadi pilihan praktis ketika ingin menyajikan lauk tanpa proses memasak yang rumit.

Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, lada, dan kaldu jamur. Daun bawang ditambahkan sebagai pelengkap untuk memberikan aroma pada hidangan.

Bahan

3 sachet tuna kaleng

2 buah terong ungu

3 siung bawang merah

3 siung bawang putih

5 buah cabai1 sdt garam

½ sdt lada

½ sdt kaldu jamur

Daun bawang secukupnya

Cara Pembuatan

1. Cuci terong ungu, kemudian potong sesuai selera. Siapkan juga bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang.

2. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Potong daun bawang untuk digunakan sebagai pelengkap.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

4. Masukkan cabai, kemudian tumis bersama bawang hingga bumbu matang.

5. Tambahkan potongan terong ungu. Aduk hingga terong tercampur dengan bumbu dan mulai lunak.

6. Masukkan tuna kaleng, kemudian aduk perlahan agar tuna tercampur rata dengan terong tanpa terlalu hancur.

7. Bumbui dengan garam, lada, dan kaldu jamur. Aduk kembali hingga bumbu merata dan meresap.

8. Masukkan daun bawang, lalu aduk sebentar hingga layu.

9. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai, angkat tumis terong tuna dan sajikan selagi hangat bersama nasi.

Tumis terong tuna pedas bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk keluarga. Terong yang lembut berpadu dengan tuna yang gurih, sementara cabai memberikan rasa pedas yang membuat hidangan lebih menggugah selera.