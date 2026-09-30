Praktis dan Bikin Nagih, Ini Resep Nasi Goreng Kornet yang Siap dalam 6 Menit

Resep Nasi Goreng Kornet yang Praktis./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Nasi goreng menjadi salah satu pilihan makanan yang praktis ketika ingin menyajikan hidangan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dengan bahan sederhana, nasi sisa pun bisa diolah menjadi menu yang menggugah selera.
Salah satu variasi yang bisa dicoba adalah nasi goreng kornet. Tambahan kornet sapi memberikan cita rasa gurih sekaligus aroma khas yang membuat nasi goreng semakin nikmat.
Proses pembuatannya juga cukup sederhana dan cocok bagi siapa saja yang membutuhkan menu cepat untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kornet yang dapat dibuat dengan mudah di rumah.
400 gram nasi putih
100 gram kornet sapi
5 siung bawang merah
3 siung bawang putih
4 buah cabai rawit merah
3 buah cabai merah keriting
1 batang daun bawang
1 sdm margarin
1 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022