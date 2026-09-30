Praktis dan Bikin Nagih, Ini Resep Nasi Goreng Kornet yang Siap dalam 6 Menit

JawaPos.com – Nasi goreng menjadi salah satu pilihan makanan yang praktis ketika ingin menyajikan hidangan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dengan bahan sederhana, nasi sisa pun bisa diolah menjadi menu yang menggugah selera.

Salah satu variasi yang bisa dicoba adalah nasi goreng kornet. Tambahan kornet sapi memberikan cita rasa gurih sekaligus aroma khas yang membuat nasi goreng semakin nikmat.

Proses pembuatannya juga cukup sederhana dan cocok bagi siapa saja yang membutuhkan menu cepat untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kornet yang dapat dibuat dengan mudah di rumah.

Bahan-bahan 400 gram nasi putih

100 gram kornet sapi

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

4 buah cabai rawit merah

3 buah cabai merah keriting

1 batang daun bawang

1 sdm margarin

1 sdm kecap asin