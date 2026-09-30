Resep Sate Taichan ala Rumahan, Daging Ayam Empuk dengan Sambal Menggoda

JawaPos.com – Sate taichan menjadi salah satu sajian yang cukup populer dan memiliki banyak penggemar. Hidangan berbahan dasar ayam ini menawarkan sensasi berbeda dari sate pada umumnya.

Jika sate ayam biasanya identik dengan siraman bumbu kacang atau kecap, sate taichan justru mengandalkan rasa gurih dari daging ayam yang dibakar tanpa balutan bumbu pekat. Sajian tersebut kemudian dilengkapi sambal pedas yang memberikan sensasi lebih menggugah selera.

Potongan ayam yang telah dimarinasi kemudian dipanggang hingga matang dengan bagian luar sedikit kecokelatan. Teksturnya yang juicy berpadu dengan sambal taichan yang pedas dan segar.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep berikut dapat menjadi pilihan. Resep sate taichan ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan Bahan sate kulit 250 gram kulit ayam

500 ml air

1 sendok teh garam

⅛ sendok teh merica

½ sendok teh penyedap

Bahan marinasi ayam 450 gram dada ayam fillet

1 siung bawang putih

1 sendok makan saus tiram

½ sendok teh garam