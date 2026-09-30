Rekomendasi Sarapan Murah Meriah di Pasar Gede Solo, Mulai Rp 5 Ribuan Bisa Cicipi Masakan Jawa

Ilustrasi brambang asem/YouTube @Trip2Go_id
JawaPos.com - Pasar Gede Hardjonagoro menjadi salah satu destinasi kuliner yang patut masuk dalam daftar kunjungan saat anda berwisata ke Kota Solo.
Tidak hanya berfungsi sebagai pasar tradisional, Pasar Gede Solo juga menjadi salah satu ikon di Solo yang memiliki daya tarik dari sisi sejarah, arsitektur, sampai keberagaman kuliner khasnya.
Pasar Gede bahkan dapat disebut sebagai salah satu pusat kuliner tradisional di Solo. pengunjung bisa menemukan beragam jajanan pasar sampai hidangan berat yang cocok disantap sebagai menu sarapan pagi.
Beragam kuliner yang dijajakan di Pasar Gede juga telah menjadi bagian dari identitas kuliner kota Solo.
Oleh karena itu, perjalanan anda ke Solo terasa kurang lengkap tanpa mampir mencicipi sejumlah hidangan khas yang tersedia di Pasar Gede.
Bagi anda yang ingin berburu sarapan khas Jawa di Solo dengan harga terjangkau, Pasar Gede bisa menjadi salah satu pilihan.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Trip2Go_id pada (30/9), beragam menu seperti lenjongan sampai brambang asem dapat anda temukan dengan harga terjangkau, mulai dari ribuan rupiah saja.
Lupis Solo
Lupus menjadi salah satu menu pilihan sarapan pagi ringan yang sudah lama dikenal dalam kuliner masyarakat jawa. lupis terbuat dari adonan ketan yang kenyal, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan disiram dengan sirup gula merah kental.
Sebagai pelengkap, parutan kelapa ditambahkan pada lupis untuk memberikan rasa gurih yang berpadu dengan manisnya gula merah.
Seporsi lupis khas Solo di Pasar Gede dibanderol dengan harga Rp 5.000. Lupis tersebut juga dibungkus menggunakan daun pisang yang membuat aromanya semakin harum sekaligus memberikan sisi tradisional yang khas.
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