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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 03.16 WIB

Jangan Salah Pilih Menu, 5 Makanan Ini Sebaiknya Anda Hindari saat Sarapan

ilustrasi orang yang sarapan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sering dianggap sebagai waktu makan terpenting, sarapan membentuk suasana hati untuk sepanjang hari.

Sarapan memainkan peran besar dalam energi, konsentrasi, dan kesejahteraan secara keseluruhan setelah berpuasa semalaman.

Namun, saat sarapan, usahakan berhati-hati karena pilihan makanan yang salah dapat lebih berbahaya daripada bermanfaat bagi tubuh.

Beberapa makanan sarapan dianggap tidak sehat dan merugikan tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah, sakit perut, atau metabolisme yang lambat.

Dilansir English jagran, berikut lima makanan yang harus dihindari saat sarapan.

Makanan Sarapan yang Harus Dihindari Demi Kesehatan

1. Buah citrus

Mengonsumsi buah saat sarapan dianggap sehat dan bermanfaat karena mengandung banyak nutrisi seperti vitamin dan mineral.

Namun, buah citrus sebaiknya tidak dikonsumsi saat sarapan sebab dapat menyebabkan mulas, gas, dan masalah lainnya jika dikonsumsi saat perut kosong.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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