20 Tempat Sarapan Kuliner di Surabaya Enak dan Wajib Dicoba, dari Bubur Ayam hingga Rawon Legend

Kuliner tempat sarapan di Surabaya (Magnific/ ikarahma)
JawaPos.com – Surabaya menyimpan banyak pilihan tempat makan untuk sarapan kuliner yang lezat dan sangat beragam untuk semua selera.
Dari warung sederhana yang sudah berdiri puluhan tahun hingga depot modern yang buka 24 jam, tempat sarapan di Surabaya selalu siap memanjakan lidah.
Deretan kuliner sarapan khas Surabaya ini mencerminkan kekayaan cita rasa Jawa Timur yang tidak akan kamu temukan di kota lain.
Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Minggu (27/9), berikut daftar rekomendasi tempat makan sarapan terbaik di Surabaya yang wajib masuk daftar kunjunganmu.
1. Bubur Ayam Spensix Bang Salim
Warung yang berlokasi di Jalan Jawa Nomor 33, Gubeng, dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 ini menyajikan semangkuk bubur ayam hangat dan gurih dengan topping ayam, ati ampela, dan telur yang sangat melimpah.
Harga per porsinya sangat terjangkau berkisar Rp 14.000 hingga Rp 15.000, menjadikannya pilihan sarapan yang sangat pas untuk memulai hari dengan kenyang.
2. Nasi Kuning Avon
Warung yang berlokasi di Jalan Lusi Nomor 1-7, Tegalsari, dan buka setiap hari dari pukul 06.00 hingga 12.00 ini sudah berdiri sejak tahun 1972 dengan nasi kuning yang sangat pulen dan wangi khas.
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