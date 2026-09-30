Kulineran Hidden Gem di Solo, Pasar Jebres Punya Sushi dan Ramen dengan Tempat Nyaman dan Bersih

Ilustrasi ramen di pasar Jebres/YouTube @Trip2Go_id
JawaPos.com - Wisata kuliner di Solo dapat anda temukan di berbagai titik, termasuk sejumlah pasar tradisional yang menyimpan pilihan kuliner yang menarik.
Salah satu hidden gem kuliner yang patut dikunjungi adalah Pasar Jebres yang berada tepat di depan Stasiun Jebres.
Pasar ini tidak hanya menawarkan kuliner tradisional, tetapi juga menghadirkan berbagai pilihan makanan modern yang menarik untuk dicoba.
Area kuliner di Pasar Jebres memiliki daya tarik tersendiri karena berada terpisah dari area utama dari pasar.
Food court tersebut terletak di lantai dua dengan suasana yang bersih, sejuk, dan nyaman. Bahkan di setiap sudut dilengkapi dengan tanaman serta kipas angin. Sementara lantainya telah menggunakan keramik sehingga membuat area makan di Pasar Jebres ini terasa lebih nyaman.
Fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap, mulai dari ruang pertemuan, mushola, sampai toilet.
Selain pembayaran tunai, pengunjung juga dapat melakukan transaksi menggunakan QRIS.
Sistem pemesanan di sini juga sudah dilakukan secara digital, sehingga anda cukup menunggu sampai nomor pesanan berbunyi saat makanan telah siap.
Bagi anda yang sedang transit di Stasiun Jebres dan ingin memulai wisata perjalanan wisata kuliner di Kota Solo, Pasar Jebres dapat menjadi salah satu pilihan tempat yang bisa dikunjungi.
Penasaran dengan kuliner apa saja yang bisa dicicipi di Pasar Jebres?melansir informasi dari kanal YouTube @Trip2Go_id pada (30/9) berikut kuliner yang wajib anda coba saat berada di Pasar Jebres.
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