Nasi Jangkrik Godong Jati dan Kuliner Unik khas Kudus Lain dengan Lauk Lengkap yang Wajib Dicoba

Ilustrasi nasi jangkrik daun jati/YouTube @semargondes4212
JawaPos.com - Kota Kudus menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Selain terkenal sebagai kota Santri dan memiliki kaitan erat dengan sejarah Wali Songo, khususnya Sunan Muria dan Sunan Kudus, kota ini juga juga memiliki beragam kuliner legendaris yang diwariskan secara turun temurun.
Salah satunya adalah nasi Jangkrik Godong Jati yang dikenal sebagai salah satu hidangan favorit Sunan Kudus.
Namun, kini nasi jangkrik godong jati dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan menjadi salah satu kuliner khas yang banyak diburu.
Jka anda sedang berencana mengunjungi kota Kudus, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi ragam kuliner khasnya. Melansir informasi dari kanal YouTube @semargondes4212 berikut kuliner khas Kota Kudus yang wajib dicoba.
Soto Bu Djatmi
Soto Bu Djatmi berlokasi di Jl. Kyai H. Wahid HasimNo. 43,Magersari Panjunan. Warung ini buka mulai pukul 07.30-22.00. Soto Bu Djatmi terdiri dari nasi hangat, daging kerbau, sayuran, dan kuah gurih. Seporsi soto kerbau ini dibanderol dengan harga Rp 30.000 sebanding dengan cita rasanya yang lezat serta tekstur daging kerbaunya yang empuk.
Lentog Tanjung Pak Warsito
Lentog legendaris ini bisa anda dapatkan di warung Tanjung Pak Warsito yang beralamat di Jl. Kudus Purwodadi No. 28, Klentengan Tj Karang, Kecamatan Jati.
hidangan ini sangat cocok disantap sebagai menu sarapan. Seporsi lentog dibanderol dengan harga Rp 5.000 saja dan terdiri dari lentog, sayur nangka, opor tahu tempe, serta taburan bawang goreng.
Pecel Pakis Bu Hj.Amin
Pecel Pakis Bu Hj. Amin yang berada di Jl. Pesanggarahan No. 193 Colo, Kec. Dawe merupakan salah satu kuliner legendaris di Kudus. Pakis adalah salah satu tumbuhan paku-pakuan yang hidup di dataran tinggi. S
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