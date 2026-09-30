Nasi Jangkrik Godong Jati dan Kuliner Unik khas Kudus Lain dengan Lauk Lengkap yang Wajib Dicoba

JawaPos.com - Kota Kudus menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi.

Selain terkenal sebagai kota Santri dan memiliki kaitan erat dengan sejarah Wali Songo, khususnya Sunan Muria dan Sunan Kudus, kota ini juga juga memiliki beragam kuliner legendaris yang diwariskan secara turun temurun.

Salah satunya adalah nasi Jangkrik Godong Jati yang dikenal sebagai salah satu hidangan favorit Sunan Kudus.

Dahulu, kuliner ini hanya dibagikan di kawasan masjid Menara Kudus pada acara-acara tertentu.

Namun, kini nasi jangkrik godong jati dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan menjadi salah satu kuliner khas yang banyak diburu.

Jka anda sedang berencana mengunjungi kota Kudus, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi ragam kuliner khasnya. Melansir informasi dari kanal YouTube @semargondes4212 berikut kuliner khas Kota Kudus yang wajib dicoba.

Soto Bu Djatmi

Soto Bu Djatmi berlokasi di Jl. Kyai H. Wahid HasimNo. 43,Magersari Panjunan. Warung ini buka mulai pukul 07.30-22.00. Soto Bu Djatmi terdiri dari nasi hangat, daging kerbau, sayuran, dan kuah gurih. Seporsi soto kerbau ini dibanderol dengan harga Rp 30.000 sebanding dengan cita rasanya yang lezat serta tekstur daging kerbaunya yang empuk.

Lentog Tanjung Pak Warsito

Lentog legendaris ini bisa anda dapatkan di warung Tanjung Pak Warsito yang beralamat di Jl. Kudus Purwodadi No. 28, Klentengan Tj Karang, Kecamatan Jati.

hidangan ini sangat cocok disantap sebagai menu sarapan. Seporsi lentog dibanderol dengan harga Rp 5.000 saja dan terdiri dari lentog, sayur nangka, opor tahu tempe, serta taburan bawang goreng.

Pecel Pakis Bu Hj.Amin