Kuliner Hidden Gem Khas Blora, Nikmati Segarnya Soto Kletuk Sampai Sego Kobong

Ilustrasi soto klethuk/visitjawatengah.jatengprov.go.id
JawaPos.com-Blora merupakan wilayah di Jawa Tengah yang terkenal dengan produk kayu jati berkualitas serta memiliki sumber minyak bumi terutama di kawasan Cepu.
Kekayaan sumber daya alam tersebut juga tercermin dalam keberagaman kuliner khas yang dimiliki kota ini.
Wilayah ini memiliki sejumlah hidangan unik dengan cita rasa dan cara penyajian yang berbeda, seperti soto kletuk, sate blora, sampai ungker.
Salah satu kuliner yang menarik perhatian adalah sate Blora yang memiliki sistem pembayaran unik, yakni pelanggan hanya perlu membayar sate yang tersisa dimakan di piring.
Selain itu, terdapat ungker atau kepompong ulat daun jati yang telah lama dikonsumsi masyarakat setempat dan menjadi bagian dari tradisi kuliner turun-temurun.
Jika berencana mengunjungi Blora, mencicipi beragam kuliner khas tersebut dapat menjadi salah satu pengalaman menarik untuk mengenal cita rasa kuliner lokal.
Melansir informasi dari kanal YouTube @indokutv7955 pada (30/9) berikut kuliner yang sayang untuk dilewatkan saat anda berkunjung ke Blora.
Soto Kletuk
Soto kletuk menjadi salah satu kuliner khas yang wajib dicicipi saat berkunjung ke Blora. Semangkuk soto kletuk terdiri dari nasi hangat, bihun, suwiran ayam, tauge, potongan telur, irisan daun seledri, dan bawang goreng. Keunikan soto ini terletak pada taburan singkong rebus yang dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng sampai renyah. Perpaduan soto yang gurih dengan tekstur kletuk yang renyah menghadirkan sensasi yang khas.
Sego Kobong
Sego kobong merupakan salah satu kuliner unik khas Blora yang memiliki keistimewaan dari cara penyajiannya. Nasi beserta isiannya dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dibakar di atas panggangan sampai mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Proses pembakaran tersebut membuat aroma khas daun pisang semakin terasa dan menambah kelezatan hidangan ini. Nasi kobong tersedia dari banyak isian mulai dari nasi ayam, jamur, sampai cumi.
Ungker
Ungker juga menjadi salah satu kuliner tradisional khas Blora yang sangat unik. Kuliner ini hanya tersedia saat musim hujan saat larva ulat daun jati mulai bermunculan. Ungker biasanya dijual di pinggir jalan oleh pedagang dengan dengan bungkus daun jati. Masyarakat di Blora memasak ungker menjadi lauk pendamping nasi dengan cara ditumis menggunakan bumbu pedas.
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