Cicipi Kuliner Khas Magelang yang Wajib Dicoba, Ada Mangut Ikan Beong Sungai Progo Sampai Nangka

Ilustrasi mangut ikan beong/YouTube @riasukmawijaya
JawaPos.com - Magelang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang sudah terkenal dengan pesona pariwisatanya.
Mulai dari situs candi Borobudur sampai Gereja Ayam yang menjadi salah satu lokasi syuting film layar lebar.
Selain suasananya yang nyaman dan dikenal sebagai salah satu kota wisata, Magelang juga terkenal karena memiliki warisan kuliner khas yang menarik untuk dicicipi.
Mulai dari minuman segar sampai ikan beong yang menjadi salah satu kuliner khas dari Sungai Progo Magelang.
Oleh karena itu, jika anda sedang berencana berwisata ke Magelang, jangan lupa untuk mencicipi ragam kuliner khasnya.
Melansir informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya pada (29/9) berikut ragam kuliner khas Magelang yang wajib anda coba.
Sticky Rice Nangka
Salah satu kuliner yang bisa ditemukan di Magelang adalah nangka sticky rice yang tersedia di kedai kawasan bukit Rhema. Perpaduan unik antara nangka yang harum dan crunchy dengan beras ketan yang gurih dan gurih, serta siraman kuah santan yang gurih dan sedikit manis memberikan sensasi baru saat menyantap hidangan ini. Nangka sticky rice dibanderol dengan harga Rp 20.000 per porsi.
Mangut Beong
Mangut Beong merupakan salah satu masakan khas Magelang yang wajib dicoba, salah satunya berada di RM. Sehati Selera Pedas. Ikan beong sendiri hanya ditemukan di Sungai Progo Magelang. Bentuknya mirip dengan lele dengan ukuran yang cukup besar. Mangut ikan beong diolah dengan bumbu yang meiliki cita rasa pedas dan gurih. Seporsi mangut beong dibanderol dengan harga Rp 50.000.
Urap
Urap merupakan menu pendamping yang terdiri dari berbagai jenis sayuran. Seperti timun, tauge, dan sayur kol. Urap kemudian diberi bumbu pedas dari parutan kelapa. Biasanya urap disajikan dengan sayuran mentah maupun yang telah direbus sampai matang sebagai menu pendamping nasi.
Sate Ayam
Salah satu sate ayam legendaris di Magelang adalah warung Sate Ayam Sidomoro yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.117. Warung sate ini buka setiap hari pukul 08.00-19.00 WIB. sate Magelang yang satu ini cukup unik karena menggunakan daging ayam kampung yang dimarinasi dengan bumbu rempah khas dan gula merah. Seporsi sate ayam Magelang tanpa nasi dibanderol dengan harga Rp 25.000.
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