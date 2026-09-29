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Selasa, 29 September 2026 | 14.48 WIB

Cuaca Jatim 29 September: Kota Madiun Tembus 36 Derajat, Angin Kencang Terjang Pesisir

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific) - Image

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific)

JawaPos.com - Cuaca cerah dengan paparan suhu terik diprakirakan masih mendominasi sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Timur pada Selasa (29/9).

Berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, langit cerah tanpa tutupan awan tebal menyelimuti mayoritas kabupaten dan kota sejak pagi hingga sore hari.

Suhu udara tertinggi di Jawa Timur hari ini diprediksi menembus angka 36 derajat celcius, yang melanda Kota Madiun. Selain Madiun, cuaca terik dengan suhu maksimum 35 derajat celcius juga membayangi kawasan Jombang, Kota Mojokerto, dan Nganjuk.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga diimbau mewaspadai potensi embusan angin kencang yang melanda sejumlah kawasan pesisir. Kecepatan angin tertinggi tercatat di Situbondo yang mencapai 34,7 kilometer per jam dari arah Timur.

Embusan angin kencang di atas 30 kilometer per jam juga terdeteksi di Sumenep dengan kecepatan 33,6 kilometer per jam dan Sidoarjo sebesar 33,3 kilometer per jam. Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang menyusul dengan kecepatan angin mencapai 26,5 kilometer per jam.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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