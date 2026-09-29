Bukan Sekadar Penambah Energi, Kopi Jadi Identitas Budaya

Kemasan Luwak Artcofie. (Dok: Artcofie)
JawaPos.com - Tradisi minum kopi saat ini tidak lagi dikenal sekadar sebagai minuman penambah energi. Kini kopi menjadi identitas budaya sebuah bangsa, terutama Indonesia.
Pergeseran gaya hidup itu tidak salah, karena negeri memiliki beragam jenis kopi yang khas di berbagai penjuru daerah. Dari tanah Sumatera hingga Papua ada biji kopi yang dihasilkan. Setiap daerah itu memiliki karakter citarasa berbeda.
Banyak pilihan itu menjadikan kopi sebagai oleh-oleh khas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Di antara beragam varietas kopi Nusantara, kopi luwak memegang posisi yang sangat istimewa sebagai warisan kuliner eksotis khas Indonesia. Proses fermentasi alami yang unik menjadikan kopi luwak diakui secara global, sebagai salah satu kopi paling langka. Kopi luwak bernilai tinggi di dunia sekaligus ikon oleh-oleh kebanggaan yang mencerminkan kekayaan dan keunikan tradisi pengolahan kopi Indonesia.
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Artcofie merupakan salah satu merek kopi luwak di Indonesia. Artcofie kini memiliki varian terbaru, yakni Artcofie Luwak Signature. Varian ini memadukan secara (blend) biji kopi pilihan dari Luwak Arabika dan Luwak Robusta.
Kombinasi unik ini menghasilkan profil rasa yang kaya: kelembutan aroma floral dari Arabika menyatu sempurna dengan ketebalan rasa (bold) khas Robusta, menciptakan keharmonisan rasa yang halus (smooth) serta tingkat keasaman yang seimbang.
Selain varian Signature, Artcofie juga menyediakan lini produk kopi luwak tunggal untuk memenuhi preferensi penikmat kopi yang berbeda. Yaitu, Artcofie Luwak Arabika dan Artcofie Luwak Robusta.
Sebagaimana jenis bijinya, Artcofie Luwak Arabika menghadirkan karakter body medium dan rendah asam; dan Artcofie Luwak Robusta menyajikan cita rasa yang lebih kuat (bold) tanpa rasa asam.
Marketing Communication PT Erefindo Jaya Indonesia Mila Dewi menuturkan, produknya tidak hanya ditujukan untuk pasar domestik, tetapi juga menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung program hilirisasi yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia.
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