Wajib Dicoba Saat ke Demak, Intip Daftar Kuliner Khas Kota Wali yang Sayang Untuk Dilewatkan!

JawaPos.com-Demak menjadi salah satu destinasi wisata religi yang terkenal di Jawa Tengah.

Dijuluki sebagai kota Wali, Demak memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa.

Selain berwisata dan menelusuri napak tilas sejarahnya, anda juga wajib mencicipi berbagai kuliner khas yang mungkin tidak dapat ditemukan di daerah lain.

Setelah puas berkeliling kota Demak, saatnya anda bersantai sambil menikmati beragam hidangan khas yang menggugah selera.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @indokutv7955 yang dikutip pada (29/9), berikut kuliner lokal khas Kota Wali yang wajib dicoba saat anda berwisata ke Demak.

Sop Balungan

Sop balungan adalah hidangan khas dari Demak. Menu ini terdiri dari tulang sapi yang dimasak bersama berbagai bahan seperti kol, wortel, kentang, dan juga kacang merah. Sop balungan ini dibanderol dengan harga Rp 20.000 per porsi. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih dari kaldu sapi dengan daging bertekstur lembut. Sop balungan cocok menjadi pilihan menu makan siang saat anda berkunjung ke Demak.

Bothok Telur Asin

bothok merupakan salah satu masakan jawa yang sudah tidak asing lagi. Namun, jika umunya bothok dibuat dengan parutan kelapa sebagai bahan utama, di Demak terdapat kreasi bothok dengan isian telur asin. bothok telur asin dibuat dari campuran kelapa dan tahu, dengan kuning telur asin sebagai isiannya. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa gurih yang khas. bothok telur asin cocok disantap sebagai lauk pendamping nasi.

Nasi Kropokhan

Nasi kropokhan menjadi kuliner khas kota Demak. Seporsi nasi kropokhan terdiri dari daging kerbau yang dimasak kuah bersama labu putih, dalam kuah berbumbu rempah, dan daun kedondong. Nasi kropokhan memiliki rasa gurih dengan tekstur daging kerbau yang empuk serta sentuhan rasa pedas dari kuahnya. Kuliner ini juga dikenal memiliki sejarah karena konon menjadi salah satu hidangan yang dikonsumsi para raja pada masa lalu.

Kue Rangin