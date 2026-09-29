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Rian Alfianto
Rabu, 30 September 2026 | 01.01 WIB

Rute Langsung dari Indonesia ke Vietnam Makin Terhubung, Ini Pilihan Penerbangannya

Salah satu objek wisata unggulan di Da Nang, Vietnam. (Istimewa). - Image

Salah satu objek wisata unggulan di Da Nang, Vietnam. (Istimewa).

JawaPos.com - Wisatawan Indonesia yang ingin bepergian ke Vietnam memiliki pilihan penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi serta Ho Chi Minh City.

Koneksi ini memudahkan perjalanan ke dua kota utama Vietnam tanpa perlu transit di negara lain.

Hanoi dan Ho Chi Minh City juga dapat menjadi pintu masuk untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi lain di Vietnam.

Dari ibu kota Vietnam, wisatawan bisa menjangkau kawasan utara seperti Ha Long Bay, Ninh Binh, dan Sapa. 

Sementara dari Ho Chi Minh City, perjalanan dapat diteruskan menuju kawasan selatan seperti Delta Mekong atau destinasi pantai di sekitarnya.

Bagi wisatawan yang berangkat dari Indonesia, pilihan penerbangan langsung dari Jakarta maupun Bali membuat Vietnam relatif mudah dimasukkan ke dalam rencana liburan singkat maupun perjalanan lintas destinasi di Asia.

Jakarta dan Bali Jadi Titik Keberangkatan

Jakarta dan Bali saat ini menjadi dua titik keberangkatan dari Indonesia untuk penerbangan langsung menuju Vietnam. Rute tersebut menghubungkan Indonesia dengan Hanoi dan Ho Chi Minh City.

Hanoi merupakan pusat pemerintahan sekaligus salah satu kota bersejarah di Vietnam.

Kawasan kota tua, bangunan peninggalan sejarah, kuliner lokal, hingga akses menuju sejumlah destinasi di Vietnam bagian utara menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Sementara itu, Ho Chi Minh City menawarkan karakter kota yang berbeda. Kota terbesar di Vietnam tersebut dikenal dengan kawasan perkotaan yang ramai, bangunan bersejarah, pusat kuliner, serta akses menuju sejumlah tujuan wisata di wilayah selatan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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