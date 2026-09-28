10 List Kuliner Gelato di Surabaya Paling Hits Cocok Buat Tempat Nongkrong

JawaPos.com – Kota Pahlawan menyimpan beragam destinasi kuliner gelato Surabaya hits tempat nongkrong yang sangat memikat hati setiap pengunjung.

Sajian hidangan pencuci mulut yang dingin nan lembut ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyegarkan pikiran di tengah cuaca panas.

Berbagai gerai es krim khas Italia hadir menawarkan sensasi cita rasa yang begitu autentik serta konsep tempat super estetis.

Kamu dapat mengeksplorasi deretan lokasi favorit berikut demi menemukan sajian manis yang paling memanjakan lidah serta pengalaman bersantai.

Dilansir dari laman Traveloka dan lapispahlawan.co.id pada Senin (28/9), berikut deretan rekomendasi kuliner gelato paling hits di Surabaya.

1. Vilo gelato surabaya

Destinasi ini menyajikan gelato dengan cita rasa sangat premium serta pilihan varian rasa manis yang sangat beraneka ragam.

Kedai tersebut menghadirkan suasana ruangan yang begitu nyaman dipadu dengan sentuhan interior cantik yang sangat cocok untuk berfoto.

Setiap pengunjung tidak hanya bisa menikmati suguhan penutup dingin saja melainkan juga berbagai macam kudapan lezat yang tersedia.