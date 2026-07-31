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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.19 WIB

Mulai dari Bakmi Ayam hingga Bakmi Kekinian, Ini 3 Kuliner Bakmi Favorit di Surabaya

3 tempat makan bakmi di Surabaya yang wajib dicoba - Image

3 tempat makan bakmi di Surabaya yang wajib dicoba

JawaPos.com - Surabaya tidak hanya terkenal dengan kuliner khas seperti rawon, rujak cingur, dan lontong balap. Kota Pahlawan ini juga menyimpan banyak pilihan kuliner mi yang menggugah selera, salah satunya adalah bakmi.

Mulai dari bakmi bergaya Chinese food, bakmi ayam klasik, hingga kreasi modern dengan berbagai pilihan topping, semuanya bisa ditemukan di berbagai sudut Kota Surabaya.

Bagi para pencinta bakmi, ada beberapa tempat makan yang wajib masuk dalam daftar kunjungan karena menawarkan rasa yang lezat, kualitas yang konsisten, serta selalu ramai oleh pelanggan.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan bakmi di Surabaya yang cocok dikunjungi bersama teman maupun keluarga.

1. Bakmi Makyus

Bakmi Makyus menjadi salah satu pilihan menarik bagi pencinta bakmi halal dengan cita rasa yang autentik.

Selain menyajikan hidangan yang menggugah selera, tempat makan ini juga memiliki desain interior yang modern dan nyaman sehingga membuat pengunjung betah menikmati makanan.

Mengutip dari akun Instagram @bakmimakyus, berbagai menu bakmi tersedia di sini, mulai dari bakmi polos, bakmi ayam jamur, bakmi ayam hainan, bakmi ayam goreng merah, hingga bakmi komplit dengan isian yang lebih lengkap.

Tidak hanya menjual menu bakmi, tempat ini juga menghadirkan pilihan hidangan lain seperti nasi ayam hainan, nasi tim ayam jamur, bubur ayam, pangsit goreng, dan berbagai menu pendamping lainnya.

Untuk pilihan minuman, pengunjung dapat menikmati kopi hitam, kopi susu, teh tarik, jeruk nipis, lemon lime, serta minuman lainnya.

Harga makanan dan minuman di Bakmi Makyus cukup ramah di kantong, mulai dari sekitar Rp18 ribu. Lokasinya berada di Jalan Ngagel Jaya Utara No. 75, Gubeng, Surabaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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