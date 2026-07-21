Street Food Murah Meriah Sekitaran Stasiun Mangga Besar, Cobain Bakmi Halal yang Pas Banget untuk Makan Siang

JawaPos.com-Stasiun Mangga Besar menjadi salah satu tempat transit yang sibuk dan tidak pernah sepi penumpang.

Stasiun Mangga Besar berada di kawasan Jakarta Barat, dengan mobilitas yang tinggi. Jika anda sering bepergian menggunakan kereta dan turun di Stasiun Mangga Barat, jangan lewatkan deretan street food yang berada di sekitar pintu keluar stasiun.

Mulai dari mie ayam murah meriah sampai chinese food halal dengan rasa otentik, semuanya bisa anda temukan hanya dengan berjalan kaki keluar dari arah Stasiun Mangga Besar.

Selain varian makanan yang beragam, kuliner sekitaran Stasiun Mangga Besar juga menawarkan harga yang ramah di kantong.

Sehingga cocok bagi pekerja, mahasiswa, maupun penumpang kereta yang ingin menikmati hidangan lezat tanpa menguras uang.

Penasaran apa saja kuliner di sekitar Stasiun Mangga Besar?, berikut rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid street food murah meriah di sekitaran Stasiun Mangga Besar.

Bakso Pak Dodo

Bakso pak Dodo berjualan keliling menggunakan gerobak tepat di depan sekolah budi mulia. Anda dapat menemukan bakso pak dodo ini dari pukul 10.00-15.00. Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 15.000. Bakso pak dodo terdiri dari bakso kerikil, bakso gepeng, serta kuah kaldu bening yang sangat gurih.

Mie Ayam Mareki khas Wonogiri

Mie ayam mareki khas Wonogiri harus berlokasi di Jl. Taman Sari No. 11. Warung mie ayam ini sudah mulai berjualan dari pukul 07.00-18.00. Harga seporsinya sekitar Rp 13.000, dan berisi mie keriting, semur ayam,sawi hijau, lengkap dengan kuah kaldu. Tersedia juga pelengkap seperti sambal, cuka, dan juga kecap.Porsinya yang banyak membuat tempat ini cocok untuk mengisi perut setelah perjalanan yang melelahkan menggunakan kereta.

Wok It

Wok It berada tidak jauh dari pintu keluar stasiun Mangga Besar, tepatnya di Jl Mangga Besar XII.Wok It menawarkan chinese food halal dengan pilihan menu yang beragam.wok It sudah buka mulai pukul 11.00-21.00.Menunya bervariasi mulai dari baso goreng ayam, siomay ikan, kwetiau goreng, nasi goreng seafood, mie goreng ala malaysia, kuotie ayam udang, bihun goreng, nasi goreng chinese, dan juga pempek palembang. Harga setiap menu dibanderol mulai dari Rp 16.000-an. Ruangannya juga ber AC sehingga nyaman.

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