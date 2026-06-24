Kuliner Legendaris di Jakpus, Menikmati Kelezatan Bakmi Gang Kelinci Sampai Mie Ayam Gondangdia yang Melegenda

Ilustrasi bakmi gang kelinci. (YouTube @10bestid)
JawaPos.Com - Berkunjung ke Ibu Kota, rasanya kurang lengkap tanpa menjelajahi kuliner legendaris di Jakarta Pusat.
Kawasan ini menjadi rumah bagi banyak tempat makan legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun.
Anda bisa menikmati kesegaran es krim klasik di Ragusa Es Italia saat cuaca sedang terik, atau menyantap semangkuk bakmi legendaris di Bakmi Gang Kelinci yang terkenal dengan bakmi ayam jamur dengan rasa konsistennya.
Tidak hanya itu, masih banyak lagi tempat makan di Jakpus yang wajib untuk anda coba. Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut 10 rekomendasi tempat makan kuliner paling legendaris di Jakpus, yang wajib masuk ke dalam daftar kunjungan anda.
Ragusa
Ragusa merupakan kedai es krim legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1932.
.berlokasi di Jl.Veteran I No. 10, Gambir, ragusa menyediakan anke es krim dengan rasa klasik yang tidak berubah. Varian es krim seperti spaghetti ice cream, banana split, tutti frutti, dan sundae semuanya dapat anda temukan di sini. Pilihan toppingnya juga variatif mulai dari coklat, kismis, kacang sangrai. Selain itu, anda juga dapat memilih rasa es krim durian, mocca, tutti frutti, coklat, vanilla, strawberry, dan alpukat. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp 15.000.
Nasi Goreng Kebon Sirih
Siapa yang tidak kenal nasi goreng kebon sirih?. Nasi goreng ini telah lama menjadi primadona di Ibu Kota Jakarta. Berlokasi di Jl. Kebon Sirih No. 3, Menteng, nasi goreng Kebon Sirih telah berdiri sejak tahun 1958. Keistimewaan nasi goreng ini terletak pada penggunaan bumbu rempah yang kuat serta potongan daging kambing yang berlimpah. Satu porsi nasi goreng dibanderol sekitar Rp 30.0000 saja.
Gado-Gado Bon Bin
Kurang lengkap rasanya jika anda tidak mencicipi gado-gado Jakarta. Gado-gado yang paling terkenal di Jakpus adalah gado-gado bon bin yang terletak di Jl.Cikini IV No. 5, Menteng. Gado-gado ini telah berjualan sejak tahun 1960-an. Gado-gado bon bin terdiri dari aneka sayuran segar, seperti kangkung rebus, tauge rebus, potongan lontong, tahu goreng, tempe goreng. Kemudian semua komponen disiram dengan bumbu kacang yang khas, lalu diberi topping bawang goreng lengkap dengan kerupuk emping di atasnya.
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