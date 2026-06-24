Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.00 WIB

Kuliner Legendaris di Jakpus, Menikmati Kelezatan Bakmi Gang Kelinci Sampai Mie Ayam Gondangdia yang Melegenda

Ilustrasi bakmi gang kelinci. (YouTube @10bestid) - Image

Ilustrasi bakmi gang kelinci. (YouTube @10bestid)

JawaPos.Com - Berkunjung ke Ibu Kota, rasanya kurang lengkap tanpa menjelajahi kuliner legendaris di Jakarta Pusat.

Kawasan ini menjadi rumah bagi banyak tempat makan legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun.

Anda bisa menikmati kesegaran es krim klasik di Ragusa Es Italia saat cuaca sedang terik, atau menyantap semangkuk bakmi legendaris di Bakmi Gang Kelinci yang terkenal dengan bakmi ayam jamur dengan rasa konsistennya. 

Tidak hanya itu, masih banyak lagi tempat makan di Jakpus yang wajib untuk anda coba. Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut 10 rekomendasi tempat makan kuliner paling legendaris di Jakpus, yang wajib masuk ke dalam daftar kunjungan anda. 

Ragusa merupakan kedai es krim legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1932. 

.berlokasi di Jl.Veteran I No. 10, Gambir, ragusa menyediakan anke es krim dengan rasa klasik yang tidak berubah. Varian es krim seperti spaghetti ice cream, banana split, tutti frutti, dan sundae semuanya dapat anda temukan di sini. Pilihan toppingnya juga variatif mulai dari coklat, kismis, kacang sangrai. Selain itu, anda juga dapat memilih rasa es krim durian, mocca, tutti frutti, coklat, vanilla, strawberry, dan alpukat. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp 15.000.

Siapa yang tidak kenal nasi goreng kebon sirih?. Nasi goreng ini telah lama menjadi primadona di Ibu Kota Jakarta. Berlokasi di Jl. Kebon Sirih No. 3, Menteng, nasi goreng Kebon Sirih telah berdiri sejak tahun 1958. Keistimewaan nasi goreng ini terletak pada penggunaan bumbu rempah yang kuat serta potongan daging kambing yang berlimpah. Satu porsi nasi goreng dibanderol sekitar Rp 30.0000 saja.

Kurang lengkap rasanya jika anda tidak mencicipi gado-gado Jakarta. Gado-gado yang paling terkenal di Jakpus adalah gado-gado bon bin yang terletak di Jl.Cikini IV No. 5, Menteng. Gado-gado ini telah berjualan sejak tahun 1960-an. Gado-gado bon bin terdiri dari aneka sayuran segar, seperti kangkung rebus, tauge rebus, potongan lontong, tahu goreng, tempe goreng. Kemudian semua komponen disiram dengan bumbu kacang yang khas, lalu diberi topping bawang goreng lengkap dengan kerupuk emping di atasnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
5 Rekomendasi Bakmi Ayam Kampung di Jakarta Barat, Kombinasi Kaldu Gurih dan Pangsit Rebus Lembut yang Bikin Nagih! - Image
Kuliner

5 Rekomendasi Bakmi Ayam Kampung di Jakarta Barat, Kombinasi Kaldu Gurih dan Pangsit Rebus Lembut yang Bikin Nagih!

Senin, 15 Juni 2026 | 20.08 WIB

Menjelajah Kuliner Legendaris Jogjakarta: Ini 10 Bakmi Jawa Paling Terkenal yang Punya Kuah Kaldu Creamy dan Topping Super Lengkap - Image
Kuliner

Menjelajah Kuliner Legendaris Jogjakarta: Ini 10 Bakmi Jawa Paling Terkenal yang Punya Kuah Kaldu Creamy dan Topping Super Lengkap

Kamis, 11 Juni 2026 | 21.48 WIB

15 Spot Kuliner Bakmi Enak di Malang yang Jadi Andalan saat Mencari Makan Murah dan Mengenyangkan - Image
Kuliner

15 Spot Kuliner Bakmi Enak di Malang yang Jadi Andalan saat Mencari Makan Murah dan Mengenyangkan

Selasa, 9 Juni 2026 | 15.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore