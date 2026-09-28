Bikin Hangat di Rumah! Resep Sup Ayam Krim yang Creamy dan Lezat

Resep Sup Ayam Krim yang Enak dan Anti Gagal. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Sup ayam krim bisa menjadi pilihan menu yang pas ketika ingin menikmati hidangan hangat dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Potongan ayam yang empuk berpadu dengan kuah creamy, wortel, jagung, serta aroma bawang yang menggugah selera.
Hidangan ini cocok disantap bersama keluarga, terutama ketika cuaca sedang dingin atau saat ingin menikmati makanan yang terasa menenangkan. Menariknya, sup ayam krim juga dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
Resep ini juga dilengkapi sesame stick dari danish pastry yang memberikan sensasi renyah sebagai pendamping sup. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut cara membuat sup ayam krim yang praktis dan lezat di rumah.
200 gram paha ayam filet
¾ sendok teh garam
⅛ sendok teh merica
2 siung bawang putih
½ buah bawang bombai
1 sendok makan seledri, opsional
1 buah wortel
50 gram jagung pipil
2 sendok makan mentega tawar
3 sendok makan tepung terigu protein sedang
350 ml air
350 ml susu
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