Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 29 September 2026 | 03.55 WIB

Bikin Hangat di Rumah! Resep Sup Ayam Krim yang Creamy dan Lezat

Resep Sup Ayam Krim yang Enak dan Anti Gagal. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sup Ayam Krim yang Enak dan Anti Gagal. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Sup ayam krim bisa menjadi pilihan menu yang pas ketika ingin menikmati hidangan hangat dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Potongan ayam yang empuk berpadu dengan kuah creamy, wortel, jagung, serta aroma bawang yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disantap bersama keluarga, terutama ketika cuaca sedang dingin atau saat ingin menikmati makanan yang terasa menenangkan. Menariknya, sup ayam krim juga dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Resep ini juga dilengkapi sesame stick dari danish pastry yang memberikan sensasi renyah sebagai pendamping sup. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut cara membuat sup ayam krim yang praktis dan lezat di rumah.

Bahan-Bahan

Marinasi Ayam

  • 200 gram paha ayam filet

  • ¾ sendok teh garam

  • ⅛ sendok teh merica

    • Bahan Sup

    • 2 siung bawang putih

  • ½ buah bawang bombai

  • 1 sendok makan seledri, opsional

  • 1 buah wortel

  • 50 gram jagung pipil

  • 2 sendok makan mentega tawar

  • 3 sendok makan tepung terigu protein sedang

  • 350 ml air

  • 350 ml susu

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Resep Seblak Kerupuk Bawang Viral, Pedas Kenyal dengan Bumbu Kencur - Image
    Kuliner

    Resep Seblak Kerupuk Bawang Viral, Pedas Kenyal dengan Bumbu Kencur

    Selasa, 29 September 2026 | 04.03 WIB

    Resep Nasi Goreng Bakso, Gurih Pedas dengan Nasi Pera - Image
    Kuliner

    Resep Nasi Goreng Bakso, Gurih Pedas dengan Nasi Pera

    Selasa, 29 September 2026 | 03.59 WIB

    Resep Cheese Hamburg, Daging Juicy Isi Mozzarella Tinggi Protein - Image
    Kuliner

    Resep Cheese Hamburg, Daging Juicy Isi Mozzarella Tinggi Protein

    Selasa, 29 September 2026 | 03.55 WIB

    Terpopuler

    Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
    1

    Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

    2

    Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

    3

    Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

    4

    Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

    5

    Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

    6

    Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

    7

    Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

    8

    Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

    9

    Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

    10

    Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore