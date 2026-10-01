Resep Steamed Egg Youtiao, Telur Kukus Lembut dengan Daging Cincang

Potret steamed egg youtiao yang memiliki topping melimpah. (instagram.com/@cook.n.plate)
JawaPos.com - Telur kukus biasanya dikenal dengan teksturnya yang lembut dan silky. Namun, ada cara berbeda untuk menikmatinya, yaitu dengan menambahkan potongan youtiao atau cakwe ke dalam adonan telur sebelum dikukus.
Resep Steamed Egg With Youtiao ini dibagikan oleh akun Instagram @cook.n.plate. Potongan youtiao dimasukkan ke dalam adonan telur sehingga sebagian teksturnya menjadi lembut setelah menyerap egg custard, tetapi masih menyisakan sedikit tekstur kenyal saat disantap.
Hidangan ini kemudian dilengkapi dengan topping daging babi cincang yang dimasak bersama bawang putih, kecap asin, kecap asin pekat, dan saus tiram. Perpaduan telur yang lembut dengan topping gurih membuatnya cocok disantap bersama nasi sebagai menu rumahan.
Bahan
Steamed egg:
2-4 buah youtiao atau cakwe
4-5 butir telur
Air dengan perbandingan telur dan air 1:1,5
Garam secukupnya
Topping daging cincang:
Daging babi cincang
Bawang putih cincang
1 sdm kecap asin
½ sdm kecap asin pekat
1 sdm saus tiram
Larutan tepung maizena secukupnya
Cara Pembuatan
1. Potong youtiao menjadi beberapa bagian sesuai selera, kemudian sisihkan.
2. Pecahkan telur ke dalam wadah. Kocok perlahan hingga telur tercampur rata, lalu tambahkan air dengan perbandingan telur dan air 1:1,5.
3. Tambahkan garam secukupnya, kemudian aduk kembali hingga tercampur.
4. Masukkan potongan youtiao ke dalam wadah berisi adonan telur. Pastikan sebagian potongan youtiao terendam dalam adonan.
5. Kukus adonan menggunakan api sedang selama sekitar 7-8 menit atau hingga telur set. Jangan terlalu lama mengukus agar tekstur telur tetap lembut dan silky.
6. Sambil menunggu telur matang, siapkan topping daging. Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan daging babi cincang.
7. Masak daging hingga matang, kemudian tambahkan kecap asin, kecap asin pekat, dan saus tiram. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
8. Tambahkan larutan tepung maizena secukupnya, lalu masak hingga saus topping sedikit mengental.
9. Setelah telur kukus matang, angkat dan sajikan dengan topping daging cincang di atasnya.
Steamed egg youtiao menawarkan perpaduan tekstur yang cukup unik. Egg custard yang lembut membuat potongan youtiao menyerap rasa telur dan menjadi lebih lunak di beberapa bagian, tetapi tetap memiliki sedikit tekstur saat digigit.
Topping daging cincang yang gurih juga membuat hidangan ini semakin cocok disantap dengan nasi. Resep dari @cook.n.plate ini bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mencoba olahan telur ala Chinese home cooking dengan cara yang berbeda.
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