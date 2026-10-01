Resep Potato Bread Roll, Camilan Kentang Isi Sosis dan Mozzarella

Potret potato bread roll yang cocok jadi camilan sore, bekal, atau teman ngopi. (instagram.com/@bumbamboe)
JawaPos.com - Bosan dengan camilan berbahan kentang yang itu-itu saja? Potato bread roll bisa menjadi pilihan untuk dicoba di rumah. Camilan ini memadukan kentang lembut dengan telur rebus, sosis, mayones, dan mozzarella yang lumer di bagian dalam.
Resep potato bread roll ini dibagikan oleh akun Instagram @bumbubamboe. Adonan kentang diberi tambahan Bumbu Bamboe Sup Shanghai dan oregano untuk memberikan rasa yang lebih gurih dan aromatik.
Setelah isian siap, adonan kentang dibungkus menggunakan roti tawar, kemudian dilapisi adonan telur dan tepung sebelum diberi tepung roti. Hasil akhirnya berupa camilan dengan bagian luar yang renyah dan isian gurih dengan keju mozzarella di dalamnya.
Bahan
500 gram kentang, rebus hingga matang dan tiriskan
3 butir telur rebus
2 buah sosis, parut memanjang
50 gram mayones
1 bungkus Bumbu Bamboe Sup Shanghai
½ sdt daun oregano
100 gram keju mozzarella, potong dadu
7 lembar roti tawar
Cabai bubuk secukupnya
2 sdm minyak untuk menumis sosis
Baluran:
2 butir telur
2 sdm tepung terigu
Tepung roti secukupnya
Cara Pembuatan
1. Rebus kentang hingga matang, kemudian tiriskan. Haluskan kentang sampai teksturnya lembut dan mudah dibentuk.
2. Tumis sosis yang sudah diparut memanjang menggunakan 2 sdm minyak selama sekitar 2 menit. Setelah matang, sisihkan.
3. Haluskan atau cincang telur rebus, kemudian campurkan dengan kentang yang sudah dihaluskan.
4. Tambahkan sosis, mayones, Bumbu Bamboe Sup Shanghai, oregano, dan cabai bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
5. Ambil satu lembar roti tawar, kemudian pipihkan menggunakan alat penggilas atau tangan.
6. Letakkan adonan kentang di atas roti tawar, lalu tambahkan beberapa potong mozzarella di bagian tengah.
7. Gulung roti sambil dipadatkan hingga membentuk roll. Pastikan bagian isian tertutup rapat agar tidak keluar saat dimasak.
8. Kocok 2 butir telur bersama tepung terigu hingga menjadi adonan baluran yang rata.
9. Celupkan potato bread roll ke dalam adonan telur dan tepung, kemudian balurkan dengan tepung roti hingga seluruh permukaannya tertutup.
10. Masak potato bread roll hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan dan renyah. Angkat, kemudian tiriskan.
11. Sajikan potato bread roll selagi hangat agar mozzarella di dalamnya masih terasa lumer.
Potato bread roll bisa menjadi alternatif camilan berbahan kentang yang lebih variatif. Perpaduan kentang yang lembut dengan telur dan sosis memberikan rasa gurih, sementara mozzarella menambahkan tekstur lumer di bagian tengah.
Bagian luarnya yang dilapisi tepung roti juga memberikan sensasi renyah saat digigit. Camilan dari @bumbubamboe ini bisa disajikan sebagai teman ngopi, bekal, maupun camilan sore bersama keluarga.
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