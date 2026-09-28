Bikin Bolu Tanpa Oven, Ini Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat Keju yang Lembut dan Lumer

JawaPos.com -- Bolu kukus menjadi salah satu kudapan yang mudah disukai karena teksturnya lembut dengan cita rasa manis. Kue ini juga cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, baik saat pagi maupun sore hari.
Bagi yang ingin membuat camilan rumahan tanpa harus menggunakan oven, bolu kukus ketan cokelat keju bisa menjadi pilihan. Kue ini memadukan rasa cokelat dengan isian keju yang lembut dan lumer di bagian tengah.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bolu kukus ketan cokelat keju yang dapat dibuat dengan cara sederhana menggunakan kukusan.
Untuk adonan bolu:
3 butir telur
120 gram gula pasir
80 gram gula palem, opsional dan dapat diganti gula pasir
½ sendok teh SP
1 sendok teh perisa vanila
⅓ sendok teh garam
170 gram susu
120 gram mentega cair
15 ml larutan kopi, opsional
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