Bikin Bolu Tanpa Oven, Ini Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat Keju yang Lembut dan Lumer

Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat Keju yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com -- Bolu kukus menjadi salah satu kudapan yang mudah disukai karena teksturnya lembut dengan cita rasa manis. Kue ini juga cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, baik saat pagi maupun sore hari.

Bagi yang ingin membuat camilan rumahan tanpa harus menggunakan oven, bolu kukus ketan cokelat keju bisa menjadi pilihan. Kue ini memadukan rasa cokelat dengan isian keju yang lembut dan lumer di bagian tengah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bolu kukus ketan cokelat keju yang dapat dibuat dengan cara sederhana menggunakan kukusan.

Bahan-bahan Untuk adonan bolu:

3 butir telur

120 gram gula pasir

80 gram gula palem, opsional dan dapat diganti gula pasir

½ sendok teh SP

1 sendok teh perisa vanila

⅓ sendok teh garam

170 gram susu

120 gram mentega cair