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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 28 September 2026 | 20.43 WIB

Harga Ayam Makin Mahal, Ini 9 Sumber Protein Alternatif yang Mudah Dibeli dan Ramah di Kantong

Ilustrasi lele goreng/Magnific - Image

Ilustrasi lele goreng/Magnific

JawaPos.com - Salah satu kebutuhan gizi harian yang paling dibutuhkan oleh tubuh adalah protein. 

Protein berperan dalam mendukung perkembangan otak anak, proses pertumbuhan, sampai pembentukan jaringan dan sistem imun.  

Pada umumnya protein ditemukan pada lauk pauk salah satunya ayam

Pada waktu-waktu tertentu, harga ayam akan mengalami peningkatan. Padahal kebutuhan protein harus tetap terpenuhi, terutama bagi kebutuhan makan harian. 

Berdasarkan informasi dari laman resmi kemendag.go.id harga 1 kg daging ayam tercatat sekitar Rp 40.589. 

Ayam yang biasanya dipilih menjadi sumber protein utama ini ternyata bisa digantikan dengan beberapa alternatif yang jauh lebih terjangkau dan ramah di kantong. 

Informasi ini dirangkum dari laman fithub dan gantara.id pada (28/9)  Berikut sembilan sumber protein yang bisa anda beli karena lebih terjangkau dan mudah ditemukan, sehingga dapat menjadi alternatif protein dalam menu harian anda.

Telur menjadi sumber protein alternatif selain ayam yang praktis dan terjangkau. Konsumsi telur secara wajar sekitar 3-4 butir seminggu dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Selain itu, telur juga mudah diolah dan tidak membutuhkan waktu memasak yang lama. Telur dapat diolah menjadi telur rebus, omelet, dadar, ataupun dipadukan dengan bahan lain seperti sayuran.

Ikan menjadi pilihan alternatif yang juga kaya protein, vitamin, dan mineral. Ikan mengandung omega-3, rendah lemak, dan mengandung mineral yang dapat melengkapi kebutuhan tubuh. Produk-produk seperti ikan lele, ikan nila, ikan mujair, ikan kembung, ikan tongkol, dan juga ikan sarden termasuk ke dalam pilihan protein yang cukup terjangkau Selain itu, ikan juga memiliki tekstur lembut sehingga lebih mudah dikonsumsi. 

Sumber protein tidak hanya berasal dari produk hewani. Bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan juga dapat menjadi camilan atau tambahan dalam masakan. Anda bisa menambahkan kacang tanah atau lentil pada masakan sebagai salah satu cara menambah asupan protein anda. 

Editor: Hanny Suwindari
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