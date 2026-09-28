Harga Ayam Makin Mahal, Ini 9 Sumber Protein Alternatif yang Mudah Dibeli dan Ramah di Kantong

Ilustrasi lele goreng/Magnific
JawaPos.com - Salah satu kebutuhan gizi harian yang paling dibutuhkan oleh tubuh adalah protein.
Protein berperan dalam mendukung perkembangan otak anak, proses pertumbuhan, sampai pembentukan jaringan dan sistem imun.
Pada umumnya protein ditemukan pada lauk pauk salah satunya ayam.
Pada waktu-waktu tertentu, harga ayam akan mengalami peningkatan. Padahal kebutuhan protein harus tetap terpenuhi, terutama bagi kebutuhan makan harian.
Berdasarkan informasi dari laman resmi kemendag.go.id harga 1 kg daging ayam tercatat sekitar Rp 40.589.
Ayam yang biasanya dipilih menjadi sumber protein utama ini ternyata bisa digantikan dengan beberapa alternatif yang jauh lebih terjangkau dan ramah di kantong.
Informasi ini dirangkum dari laman fithub dan gantara.id pada (28/9) Berikut sembilan sumber protein yang bisa anda beli karena lebih terjangkau dan mudah ditemukan, sehingga dapat menjadi alternatif protein dalam menu harian anda.
Telur
Telur menjadi sumber protein alternatif selain ayam yang praktis dan terjangkau. Konsumsi telur secara wajar sekitar 3-4 butir seminggu dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Selain itu, telur juga mudah diolah dan tidak membutuhkan waktu memasak yang lama. Telur dapat diolah menjadi telur rebus, omelet, dadar, ataupun dipadukan dengan bahan lain seperti sayuran.
Ikan
Ikan menjadi pilihan alternatif yang juga kaya protein, vitamin, dan mineral. Ikan mengandung omega-3, rendah lemak, dan mengandung mineral yang dapat melengkapi kebutuhan tubuh. Produk-produk seperti ikan lele, ikan nila, ikan mujair, ikan kembung, ikan tongkol, dan juga ikan sarden termasuk ke dalam pilihan protein yang cukup terjangkau Selain itu, ikan juga memiliki tekstur lembut sehingga lebih mudah dikonsumsi.
Kacang-kacangan
Sumber protein tidak hanya berasal dari produk hewani. Bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan juga dapat menjadi camilan atau tambahan dalam masakan. Anda bisa menambahkan kacang tanah atau lentil pada masakan sebagai salah satu cara menambah asupan protein anda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022