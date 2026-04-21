Nyari Seger-seger? Ini 17 Tempat Es Krim dan Gelato di Bandung, Kuliner Wajib Dicoba Saat Cuaca Lagi Panas

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan dessert paling beragam dan berkualitas di Indonesia.

Dari es krim homemade bergaya kolonial hingga gelato premium dengan rasa-rasa inovatif, semuanya tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri mulai dari konsep bangunan, varian rasa, hingga pilihan topping yang memanjakan selera.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Selasa (21/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner es krim dan gelato enak di Bandung.

1. PT. Rasa

PT. Rasa adalah salah satu tempat es krim homemade paling terkenal di kota ini yang menempati bangunan berarsitektur kolonial Belanda yang khas dan instagramable.

Tersedia beragam varian rasa seperti strawberry, cokelat, tutti frutti, rum raisin, dan vanila, berlokasi di Jalan Tamblong Dalam No. 15, Braga, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00–21.30 WIB.

2. Sweet Belly