9 Spot Kuliner Gelato dan Es Krim di Bali Paling Favorit, Cocok Jadi Pelepas Dahaga di Tengah Cuaca Panas

JawaPos.com - Bali bukan hanya surga wisata alam, tapi juga menyimpan banyak pilihan kuliner gelato dan es krim yang lezat untuk semua kalangan.

Dari kedai gelato legendaris yang sudah berdiri sejak 1996 hingga toko es krim modern dengan varian vegan berbahan santan, kuliner gelato di Bali hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang mencari gelato dan es krim enak di Bali, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (2/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner es krim dan gelato terbaik di Bali.

1. Gusto Gelato & Caffe

Kedai gelato yang berlokasi di Jalan Mertanadi Nomor 46B, Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WITA.

Tersedia lebih dari 31 varian gelato dan 15 varian sorbet dengan rasa unik seperti cinnamon, ginger, spirulina, vanilla, mango, dan matcha, termasuk juga pilihan ice cream durian, dengan harga mulai dari Rp 30.000 per cone dengan dua varian rasa.