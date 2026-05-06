11 Referensi Kuliner Es Krim dan Gelato Paling Legit di Malang, Cocok Buat Sambut Musim Panas

JawaPos.com – Malang memang tidak pernah kehabisan cara untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner dengan berbagai pilihan kudapan manis legit.

Kamu bisa menemukan beragam kedai yang menyajikan es krim dan gelato dengan kualitas rasa premium yang sangat menggoda.

Udara kota yang sejuk terasa semakin sempurna saat kamu menikmati sajian dingin yang dibuat dari bahan-bahan alami pilihan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Rabu (6/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner es krim dan gelato di Malang.

1. Koono Gelato

Kedai ini menghadirkan cita rasa yang sangat autentik karena melibatkan tenaga ahli yang didatangkan langsung dari negara Italia.

Kamu bisa menemukan lebih dari lima puluh pilihan rasa termasuk inovasi unik yang mengadaptasi jajanan tradisional lokal yang khas.

Rumah makan ini beralamat di Jalan Bromo Nomor 19 Kauman yang melayani pelanggan setiap hari mulai jam sepuluh pagi.

2. Bliputhu Gelato