12 Rekomendasi Kuliner Soto Ayam Paling Legendaris di Surabaya, Wajib Dicoba!

JawaPos.com – Mencari kuliner berkuah hangat saat berkunjung ke Kota Surabaya merupakan keputusan yang sangat tepat untuk memanjakan lidah.

Hidangan soto ayam khas daerah ini menyajikan cita rasa gurih yang begitu melegenda dan dicari banyak penikmat hidangan tradisional.

Beragam warung soto ayam pilihan siap menyajikan sajian berkaldu segar yang dipadukan dengan taburan koya yang sangat renyah.

Dilansir dari laman Traveloka dan lapispahlawan.co.id pada Senin (28/9), berikut deretan rekomendasi kuliner soto ayam paling legendaris di Surabaya.

1. Soto ayam Cak To Undaan Wetan

Warung kuliner tersembunyi ini menyajikan racikan olahan berkuah rempah yang sangat gurih serta memiliki tekstur kaldu cukup pekat.

Setiap porsinya dilengkapi dengan potongan daging empuk, irisan jeroan segar, serta taburan bubuk koya renyah yang menggugah selera makan.

Kamu bisa menikmati sajian hidangan hangat ini sejak pagi hari untuk mengisi energi sebelum memulai aktivitas harian yang padat.

2. Soto ayam Lamongan Cak Har