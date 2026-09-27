Tak Perlu Bakar di Atas Arang, Ini Cara Membuat Jagung Bakar dengan Air Fryer

Resep Jagung Bakar yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Jagung bakar menjadi salah satu camilan sederhana yang cocok disantap saat bersantai, terutama pada malam hari. Aroma jagung yang dipanggang hingga sedikit kecokelatan membuat makanan ini semakin menggugah selera.

Biasanya, jagung dibakar menggunakan arang untuk mendapatkan aroma smoky yang khas. Namun, bagi yang ingin membuatnya dengan cara lebih praktis, air fryer bisa menjadi alternatif.

Dengan alat tersebut, jagung tetap bisa memiliki rasa gurih dengan perpaduan manis dan pedas dari bumbu olesannya. Prosesnya pun relatif mudah dan tidak membutuhkan persiapan arang.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep jagung bakar ala kaki lima yang dapat dibuat menggunakan air fryer.

Bahan Jagung Bakar 4–5 buah jagung manis muda

Bahan Olesan Original 85 gram margarin

2 sendok teh kaldu ayam bubuk

½ sendok teh garam

½ sendok teh merica

Bahan Olesan Pedas Manis 1–2 sendok makan saus sambal

½ sendok makan kental manis

Bubuk cabai secukupnya