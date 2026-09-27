Tak Perlu ke Lombok, Begini Resep Ayam Taliwang yang Lezat di Rumah

JawaPos.com – Ayam Taliwang menjadi salah satu kuliner khas Lombok yang dikenal dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang kuat. Hidangan ini biasanya dibuat menggunakan ayam kampung muda yang kemudian dipanggang bersama bumbu khas.

Proses pembakaran membuat bumbu semakin meresap sekaligus memberikan aroma khas pada daging ayam. Tak heran jika sajian ini kerap menjadi pilihan bagi pencinta makanan bercita rasa pedas.

Menariknya, Ayam Taliwang tidak harus dinikmati ketika berkunjung ke Lombok. Hidangan ini juga dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Bagi Anda yang ingin menghadirkan sajian khas Nusantara untuk keluarga, resep Ayam Taliwang berikut dapat dicoba. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Ayam Taliwang Bahan Marinasi 1,2 kg ayam utuh atau fillet

40 gram santan

2 buah jeruk limau

1½ sendok teh garam

½ sendok teh merica

Bumbu Halus 5 siung bawang putih

8 siung bawang merah

5 butir kemiri

4 buah cabai merah