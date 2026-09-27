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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 27 September 2026 | 21.33 WIB

Tak Perlu ke Lombok, Begini Resep Ayam Taliwang yang Lezat di Rumah

Resep Ayam Taliwang Khas Lombok yang Enak - Image

Resep Ayam Taliwang Khas Lombok yang Enak

JawaPos.com – Ayam Taliwang menjadi salah satu kuliner khas Lombok yang dikenal dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang kuat. Hidangan ini biasanya dibuat menggunakan ayam kampung muda yang kemudian dipanggang bersama bumbu khas.

Proses pembakaran membuat bumbu semakin meresap sekaligus memberikan aroma khas pada daging ayam. Tak heran jika sajian ini kerap menjadi pilihan bagi pencinta makanan bercita rasa pedas.

Menariknya, Ayam Taliwang tidak harus dinikmati ketika berkunjung ke Lombok. Hidangan ini juga dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Bagi Anda yang ingin menghadirkan sajian khas Nusantara untuk keluarga, resep Ayam Taliwang berikut dapat dicoba. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Ayam Taliwang

Bahan Marinasi

  • 1,2 kg ayam utuh atau fillet

  • 40 gram santan

  • 2 buah jeruk limau

  • 1½ sendok teh garam

  • ½ sendok teh merica

    • Bumbu Halus

    • 5 siung bawang putih

  • 8 siung bawang merah

  • 5 butir kemiri

  • 4 buah cabai merah

  • 15 buah cabai rawit merah

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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