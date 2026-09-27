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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 27 September 2026 | 21.25 WIB

Resep Soto Banjar Khas Kalimantan, Rasanya Gurih dan Rempahnya Bikin Nagih

Resep Soto Banjar Khas Kalimantan yang Enak - Image

Resep Soto Banjar Khas Kalimantan yang Enak

JawaPos.com  -- Soto banjar merupakan salah satu kuliner khas Kalimantan Selatan yang terkenal di Indonesia. Hidangan ini menggunakan ayam sebagai bahan utama  yang dipadukan dengan rempah-rempah khas  yang kaya aroma dan menggugah selera.

Tak hanya itu, hidangan soto banjar ini bisa disajikan dengan pelengkap seperti ketupat, perkedel, atau lontong serta taburan bawang goreng yang menambah kenikmatan di setiap suapan.

Meski terlihat istimewa, hidangan soto banjar khas Kalimantan ini cukup mudah dibuat di rumah. Bagi kamu yang ingin mencoba hidangan soto banjar khas Kalimantan yang berempah, kamu dapat mengikuti resep soto banjar yang enak dan praktis yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (26/9).

Bahan-bahan untuk membuat soto banjar khas Kalimantan:

·       1 kg ayam kampung yang sudah dipotong menjadi 4

·       3 liter air

·       2 sdm garam

·       2 sdm kaldu ayam bubuk

·       1 ½ sdm gula pasir

·       4 sdm susu bubuk

Editor: Setyo Adi Nugroho
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