Lagi Viral! 5 Rekomendasi Salt Bread di Alam Sutra, Pencinta Pastry Wajib Coba

JawaPos.com - Kepopuleran olahan roti tidak ada habisnya. Setelah tren croissant dan berbagai jenis pastry lainnya sukses menyita perhatian, kini salt bread atau roti garam yang menjadi primadona baru di dunia kuliner.

Pastry populer ala bakery Korea ini sukses menyihir lidah para pecinta kuliner lewat teksturnya yang renyah di luar, lembut dan fluffy di dalam, serta paduan sensasi rasa gurih, asin, dan mentega yang bikin nagih.

​Menariknya, salt bread kini hadir dalam beragam kreasi rasa yang makin menggoda. Tidak hanya menawarkan varian original, banyak bakery yang mulai berinovasi menghadirkan pilihan rasa unik seperti cheese, garlic, truffle egg, hingga chocolate.

​Bagi warga Tangerang Selatan dan sekitarnya, kawasan Alam Sutera kini menjadi salah satu destinasi favorit untuk hangout sekaligus berburu kuliner kekinian. Tak perlu jauh-jauh ke Jakarta, Alam Sutera menyimpan sederet spot salt bread hits yang lezat dan wajib kamu coba.





​Mengusung konsep booth, tempat ini juga sangat cocok jadi alternatif sarapan praktis, terutama untuk yang selesai jogging atau berolahraga pagi di daerah Alam Sutera. jam operasionalnya fleksibel, buka mulai pukul 06.30 hingga 21.30 WIB.



​Di sini, pengunjung bisa menikmati sajian salt bread hangat yang berpadu sempurna dengan aneka pilihan kopi dan butter coffee andalan mereka. Pilihan salt bread-nya pun terbilang lengkap, mulai dari varian original, garlic butter, double choco, cheese, hingga pistachio. Andalan Kopi & Salt Bread merupakan salah satu tempat kuliner yang sedang hits dan diburu para pecinta pastry di kawasan Alam Sutera . Lokasinya sangat strategis, tepat di depan Mall Alam Sutera, membuat spot yang satu ini sangat mudah ditemukan dan pas dijadikan pilihan tempat hangout santai.​Mengusung konsep booth, tempat ini juga sangat cocok jadi alternatif sarapan praktis, terutama untuk yang selesai jogging atau berolahraga pagi di daerah Alam Sutera. jam operasionalnya fleksibel, buka mulai pukul 06.30 hingga 21.30 WIB.​Di sini, pengunjung bisa menikmati sajian salt bread hangat yang berpadu sempurna dengan aneka pilihan kopi dan butter coffee andalan mereka. Pilihan salt bread-nya pun terbilang lengkap, mulai dari varian original, garlic butter, double choco, cheese, hingga pistachio.



Tekstur salt bread-nya yang garing di bagian luar namun tetap lembut dan kaya rasa mentega di dalam menjadi alasan utama mengapa tempat ini tak pernah sepi pengunjung. Untuk menikmati kelezatan salt bread di sini, harganya dibanderol mulai dari Rp17.000 hingga Rp39.000.



2. Halfdays Bakehouse

Bagi yang sedang berada di Living World Alam Sutera, Halfdays Bakehouse bisa jadi pilihan tepat untuk menikmati aneka pastry dan salt bread lezat. Bakery ini menawarkan menu yang sangat beragam, mulai dari salt bread, salt bread chips, hingga butter tteok.



Pilihan varian salt bread di Halfdays Bakehouse terbilang sangat unik dan bervariasi dengan total 10 pilihan rasa, seperti pandan kaya, chocolate, hingga ice cream. Dari segi tekstur, salt bread-nya terasa crunchy di luar, kopong khas roti garam, namun tetap menyajikan sensasi chewy yang nikmat saat dikunyah.



Selain pastry, Halfdays Bakehouse juga menyajikan aneka pilihan kopi yang cocok disandingkan dengan kudapan manis dan gurih mereka. Seluruh menu di sini juga sudah bersertifikasi halal, jadi kamu bisa menikmatinya dengan tenang. Menariknya lagi, buat kamu yang ingin mencicipi produknya tapi terhalang jarak, pembelian bisa dilakukan secara online.

Baca Juga: OpenAI Ungkap 53 Gambar Pengguna Sempat Diunggah ke Situs Hosting Publik



Harga yang di tawarkan di Halfdays masih ramah di kantong mulai dari varian salt bread dibanderol mulai dari Rp20.000, butter tteok mulai dari Rp18.000, dan salt bread chips mulai dari Rp65.000.



3. Amberine Caffe

Bagi pengunjung yang ingin menikmati salt bread dengan suasana kafe yang nyaman dan aesthetic, Amberine Caffe jadi destinasi berikutnya di Alam Sutera yang tidak boleh terlewatkan. Tempat ini cocok banget buat kamu yang ingin hangout santai, work from cafe (WFC), atau sekadar berburu foto cantik sambil menikmati aneka kudapan lezat.



Salt bread di Amberine Caffe hadir dengan tekstur khas yang garing dan renyah di lapisan luar, tetapi tetap empuk, soft, dan beraroma mentega yang kuat di bagian dalam. Pilihan variannya pun cukup beragam, mulai dari varian original yang kaya gurihnya butter, hingga pilihan rasa savory dan sweet yang pas dipadukan dengan cangkir kopi favoritmu.



Tak hanya mengandalkan cita rasa pastry-nya, Amberine Caffe juga menawarkan ambien tempat yang tenang dengan interior modern yang memanjakan mata. Tempat yang pas untuk menikmati waktu luang bersama teman atau keluarga di akhir pekan.



4. Bread in Hand

Rekomendasi salt bread berikutnya yang wajib kamu masukkan ke dalam bucket list di Alam Sutera adalah Bread in Hand. Bakery ini menjadi salah satu spot favorit pecinta pastry karena selalu menyajikan pilihan roti yang segar (freshly baked) setiap harinya.



Salt bread di Bread in Hand punya daya tarik tersendiri pada teksturnya yang garing crispy di lapisan luar, namun terasa sangat lembut dan chewy begitu digigit. Sensasi mentega yang juicy dan lumer di dalam berpadu sempurna dengan sentuhan rasa asin gurih khas roti garam yang pas dan tidak bikin enek.

Tak hanya menyajikan varian original yang otentik, tempat ini juga menghadirkan beragam kreasi varian rasa yang menarik untuk dicoba, mulai dari yang bernuansa gurih (savory) hingga yang manis. Suasana kafenya yang simpel, bersih, dan nyaman bikin pengalaman berburu salt bread di sini jadi makin menyenangkan, baik untuk dibawa pulang (take away) maupun dinikmati langsung di tempat.



5. Baradailly Caffe

Satu lagi spot seru di Alam Sutera yang tidak boleh di lewatkan untuk berburu salt bread adalah Baradaily Caffe. Kafe yang satu ini menawarkan pilihan tempat nongkrong yang nyaman dengan interior modern yang aesthetic dan cozy, pas banget buat kamu yang ingin work from cafe (WFC) atau sekadar bersantai di sore hari.



Salt bread di Baradaily Caffe punya ciri khas pada teksturnya yang garing crispy di luar, namun tetap lembut, fluffy, dan chewy di dalam. Sensasi gurih dari butter-nya terasa meresap sempurna dan berpadu pas dengan rasa asin khas roti garam. Sangat cocok disandingkan dengan aneka sajian kopi andalan atau minuman non-coffee yang menyegarkan.



Suasana yang ditawarkan di caffe ini sangat santai ditambah dengan pilihan pastry-nya yang selalu fresh membuat Baradaily Caffe jadi pilihan favorit baru bagi para pecinta kuliner kekinian di kawasan Alam Sutera.