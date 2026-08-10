Artisan Bakery Viral di Blok M, Ada Donut Pumpkin Sampai Salt Bread yang Diburu Banyak Orang

JawaPos.com - Artisan bakery kini menjadi salah satu tren kuliner yang semakin banyak diburu oleh para pecinta kuliner.

Konsep perbuatan yang mengutamakan kualitas bahan dan kreasi rasa kekinian, membuat artisan bakery semakin menarik perhatian banyak orang.

Tidak heran jika banyak yang FOMO dan penasaran untuk mencicipi berbagai varian yang ditawarkan.

Salah satu tujuan kuliner di kawasan Blok M yang cukup populer dan kerap dipadati pengunjung, adalah gerai artisan bakery.

Beberapa orang rela antre panjang demi mencicipi produk dengan karakter berbeda. Pilihan menunya juga beragam mulai dari pumpkin donat dari OO Donut, cheesecake viral di cafe Busy Cheese Cafe, sampai Artirasa yang juga selalu antre panjang.

Jika anda sedang mencari artisan bakery di Blok M yang populer dan layak untuk dicoba, berikut rekomendasi dari YouTube @TasyiAthasyia yang dapat membantu anda menemukan pilihan artisan bakery yang tengah viral ini.

Sekaligus menentukan pilihan varian best seller yang paling cocok untuk anda coba.

OO Donut Blok M

OO Donut berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin Dalam No. 3, Melawai, Kebayoran Baru. toko donat ini menyajikan aneka donat yang menggunakan labu sebagai salah satu bahan dasarnya, sehingga menghasilkan tekstur donat yang lebih lembut dan fluffy. Selain itu, donat nya juga memiliki aftertaste pumpkin yag khas.

Di OO Donut ini anda dapat memesan berbagai varian rasa seperti original pumpkin, cheese, pistachio, grilled strawberry, chocolate, cocoa tahini, dan crispy donut.

Little Salt Bread