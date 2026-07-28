XPENG Resmikan Dealer 3S di Alam Sutera, Hadirkan 7 Service Bay untuk Tingkatkan Layanan Purnajual

XPENG Indonesia resmi membuka XPENG Experience and Service Center Alam Sutera di Kota Tangerang. Dealer berkonsep 3S ini dilengkapi showroom modern serta 7 service bay. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pembangunan jaringan layanan menjadi salah satu langkah penting bagi produsen otomotif yang ingin memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan lebih nyaman.

Selain menghadirkan produk baru, kesiapan fasilitas penjualan, servis, dan suku cadang menjadi faktor yang semakin diperhatikan konsumen sebelum memutuskan membeli mobil.

"Kehadiran XPENG Experience and Service Center Alam Sutera merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin mendekatkan layanan kepada pelanggan, sekaligus memastikan standar kualitas XPENG konsisten di setiap titik layanan," kata CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.

XPENG Indonesia yang berada di bawah naungan Erajaya Active Lifestyle (ERAL) resmi membuka XPENG Experience and Service Center Alam Sutera di Kota Tangerang, Senin (27/7).

Fasilitas tersebut mengusung konsep 3S (Sales, Service, dan Spare Parts) sehingga pelanggan dapat memperoleh layanan terpadu mulai dari pembelian kendaraan hingga perawatan berkala.

Dealer tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.709 meter persegi dengan bangunan tiga lantai yang memiliki luas lebih dari 1.500 meter persegi. "Di dalamnya tersedia showroom untuk memperkenalkan lini produk XPENG, area layanan pelanggan, serta bengkel modern yang didukung peralatan berstandar global," terang Djohan.

Dia menambahkan, untuk menunjang layanan purnajual, fasilitas ini dilengkapi tujuh service bay yang dioperasikan oleh teknisi profesional.

"Seluruh teknisi telah menjalani pelatihan sesuai standar yang ditetapkan XPENG sehingga diharapkan mampu memberikan layanan servis yang optimal," ungkap Branch Manager XPENG Experience and Service Center Alam Sutera Gerry Putra Utomo saat memandu awak media melakukan tur.