XPENG Resmikan Dealer 3S di Alam Sutera, Hadirkan 7 Service Bay untuk Tingkatkan Layanan Purnajual

JawaPos.com - Pembangunan jaringan layanan menjadi salah satu langkah penting bagi produsen otomotif yang ingin memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan lebih nyaman.
Selain menghadirkan produk baru, kesiapan fasilitas penjualan, servis, dan suku cadang menjadi faktor yang semakin diperhatikan konsumen sebelum memutuskan membeli mobil.
"Kehadiran XPENG Experience and Service Center Alam Sutera merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin mendekatkan layanan kepada pelanggan, sekaligus memastikan standar kualitas XPENG konsisten di setiap titik layanan," kata CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.
XPENG Indonesia yang berada di bawah naungan Erajaya Active Lifestyle (ERAL) resmi membuka XPENG Experience and Service Center Alam Sutera di Kota Tangerang, Senin (27/7).
Fasilitas tersebut mengusung konsep 3S (Sales, Service, dan Spare Parts) sehingga pelanggan dapat memperoleh layanan terpadu mulai dari pembelian kendaraan hingga perawatan berkala.
Dealer tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.709 meter persegi dengan bangunan tiga lantai yang memiliki luas lebih dari 1.500 meter persegi. "Di dalamnya tersedia showroom untuk memperkenalkan lini produk XPENG, area layanan pelanggan, serta bengkel modern yang didukung peralatan berstandar global," terang Djohan.
Dia menambahkan, untuk menunjang layanan purnajual, fasilitas ini dilengkapi tujuh service bay yang dioperasikan oleh teknisi profesional.
"Seluruh teknisi telah menjalani pelatihan sesuai standar yang ditetapkan XPENG sehingga diharapkan mampu memberikan layanan servis yang optimal," ungkap Branch Manager XPENG Experience and Service Center Alam Sutera Gerry Putra Utomo saat memandu awak media melakukan tur.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi