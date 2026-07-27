Alam Sutera Kian Strategis, Jadi Pusat Logistik Korporat dan Basis Operasional Perusahaan

Ilustrasi perkantoran di Alam Sutera. (istimewa)
JawaPos.com - Perkembangan kawasan Alam Sutera di Kota Tangerang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat logistik dan bisnis strategis di kawasan penyangga Jakarta.
Didukung akses langsung ke jaringan jalan tol dan kedekatannya dengan berbagai kawasan industri, wilayah ini kini menjadi pilihan banyak perusahaan untuk membangun pusat operasional sekaligus mendukung kelancaran distribusi bisnis.
Lokasi yang terhubung dengan berbagai jalur utama dinilai membantu perusahaan memangkas waktu pengiriman sekaligus meningkatkan efisiensi biaya rantai pasok. Keunggulan tersebut menjadikan Alam Sutera semakin diminati para pelaku usaha, khususnya perusahaan yang melayani kebutuhan korporasi di wilayah Jabodetabek.
Tak hanya sektor logistik, pertumbuhan kawasan bisnis Alam Sutera juga mendorong hadirnya berbagai penyedia fasilitas pendukung perusahaan, termasuk penyedia ruang kerja dan furnitur perkantoran. Posisi strategis ini memudahkan mobilitas tim operasional maupun armada distribusi dalam menjangkau berbagai lokasi.
Melihat potensi tersebut, Prospace memilih Alam Sutera sebagai pusat operasional perusahaan. Founder sekaligus Chief Marketing Officer Prospace, Silvia He, mengatakan keputusan memilih Alam Sutera didasarkan pada kebutuhan perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat dan efisien bagi klien.
"Akses yang mudah juga memfasilitasi manajemen klien untuk melakukan peninjauan fisik produk secara langsung," ujar Silvia He dalam keterangannya.
Menurutnya, kantor di Kino Tower tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga dilengkapi showroom yang memungkinkan calon pelanggan melihat langsung berbagai pilihan furnitur kantor sebelum menentukan kebutuhan proyek.
Keunggulan infrastruktur di sekitar Alam Sutera juga mendukung target distribusi perusahaan. Produk ditargetkan dapat dikirim ke lokasi tujuan dalam hitungan jam.
Strategi menempatkan basis operasional di kawasan Alam Sutera disebut mendukung pengerjaan berbagai proyek perusahaan berskala nasional maupun internasional.
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