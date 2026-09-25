Kuahnya Segar dan Gurih, Begini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah Dibuat

JawaPos.com - Sayur asem menjadi salah satu hidangan tradisional yang masih digemari banyak orang. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis membuat masakan ini terasa menyegarkan ketika disantap bersama nasi hangat.

Hidangan ini juga semakin nikmat jika dipadukan dengan lauk sederhana seperti ikan asin, tempe goreng, sambal terasi, atau perkedel jagung. Menariknya, sayur asem dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang segar dan cocok dijadikan menu makan sehari-hari.

Bahan-Bahan Bumbu halus:

2 siung bawang putih

7 siung bawang merah

3 buah cabai merah tanjung

50 gram kacang tanah mentah

100 ml air

Bahan sayur:

100 gram kacang endul

100 gram kacang tanah

125 gram jagung putren