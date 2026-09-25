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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 26 September 2026 | 06.33 WIB

Kuahnya Segar dan Gurih, Begini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah Dibuat

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Sayur asem menjadi salah satu hidangan tradisional yang masih digemari banyak orang. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis membuat masakan ini terasa menyegarkan ketika disantap bersama nasi hangat.

Hidangan ini juga semakin nikmat jika dipadukan dengan lauk sederhana seperti ikan asin, tempe goreng, sambal terasi, atau perkedel jagung. Menariknya, sayur asem dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang segar dan cocok dijadikan menu makan sehari-hari.

Bahan-Bahan

Bumbu halus:

  • 2 siung bawang putih

  • 7 siung bawang merah

  • 3 buah cabai merah tanjung

  • 50 gram kacang tanah mentah

  • 100 ml air

    • Bahan sayur:

    • 100 gram kacang endul

  • 100 gram kacang tanah

  • 125 gram jagung putren

  • 9 buah kacang panjang

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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